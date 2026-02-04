“Iba a ser como el de Ozzy Osbourne”: Paula Pavic cuenta el sueño que no pudo cumplir cuando estaba con Marcelo Ríos

Pese a que lleva años como una figura reconocida en la farándula, recién este año Paula Pavic debutará en un espacio televisivo con el reality “Vecinos al límite”, que el 13 estrenará tras el fin de “Mundos opuestos”.

Tras 17 años casada con Marcelo Ríos, con quien tuvo cinco hijos, la emprendedora Pavic, de 44 años, cuenta que entrar a un programa así es un sueño que por fin podrá cumplir.

“Siempre tuve ganas de entrar a un reality pero nunca antes pude hacerlo. Hace como dos años cuando yo me estaba separando tuve ofrecimientos de entrar a uno, incluso vine a reuniones y todo, pero siempre tenía algo que no me dejaba”, afirma la mujer.

Más aún, confiesa que buscó durante años otra manera de estar en un programa propio: “En algún minuto con mis hijos pensamos grabar uno nosotros en nuestra casa, para que vieran la verdadera persona que es Marcelo dentro de la casa”.

"Iba a ser como el reality de Ozzy Osbourne, y lo iban a grabar los niños, pero al final quedó en nada. Yo encontraba súper entretenida la idea, aunque sé que Marcelo es un poco más cerrado con la gente, más desconfiado”, cuenta.

Su equipo con Ballero

“Encuentro súper entretenido estar en una situación extrema, sin redes sociales y aislado del mundo como en una burbuja, y me quiero poner en esa situación. He venido trabajando mucho en mi mentalidad, en mi desarrollo personal, y esto me va a servir como un test”, dice.

Pavic liderará uno de los equipos del reality del 13, que animarán Sergio Lagos y Karla Constant. “Soy súper competitiva y deportista. Curiosamente no juego tenis, pero me gusta el pickleball, patinar y hacer un deporte que consiste en saltar arriba de los árboles con un arnés y pasando por obstáculos, como un ninja o un mono”.

En “Vecinos al límite” Paula tendrá de dupla a Carla Ballero, comandando un equipo compuesto por cuatro participantes desconocidos. Ella escogió a Carla como acompañante.

“Me pidieron escoger a alguien que entrara conmigo, y mis amigas me dijeron que no, así que empecé a buscar a mis amigas del pasado. Me acordé que a la Carla la conocía de cuando éramos jóvenes y salíamos a carretear”, remató.