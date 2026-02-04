Este es el multifondo de las AFP que más ha rendido durante el siglo XXI (y en los últimos años)

El sistema de multifondos en Chile, establecido por la Ley Nº 19.795 y puesto en marcha el 1 de agosto de 2002, ha cumplido más de 23 años, con la intención de que los trabajadores eligieran el riesgo que estaban dispuestos a correre en la inversión de sus ahorros. Esto independiente de las críticas que ha tenido el sistema históricamente por las bajas pensiones y las reformas que se le han realizado.

Según información de la Superintendencia de Pensiones, al 30 de enero de 2026, los ahorros previsionales totales alcanzan la cifra de US$ 255.450 millones, distribuidos en cinco carteras.

Rendimiento histórico y reciente: El liderazgo de la Renta Variable

Desde que reemplazaron al fondo único en 2002, los multifondos fueron pensado para que el tiempo juegue a favor de los afiliados más jóvenes (Fondo A) y proteja a quienes están cerca de jubilar (Fondo E). Los datos acumulados a enero 2026 muestran un desempeño robusto.

A todos nos llega una carta con números, que algunos meses muestra pérdidas, otros ganancias pero que hace complejo saber el comportamiento a largo plaza, dando la impresión que se da un paso para adelante y otro para atras.

Ante esto, es bueno ofrecer una perspectiva amplia sobre el rendidmiento de los distintos fondos desde su creación. Así han rendido los multifondos desde el año 2002:

Fondo Rendimiento 2002 - 2026 Tipo A 5,75% Tipo B 4,98% Tipo C 4,36% Tipo D 3,68% Tipo E 3,11%

Comparativa de rentabilidad real acumulada

El análisis de la Superintendencia permite observar cómo la estrategia de inversión impacta en el patrimonio final de los trabajadores en diferentes periodos: