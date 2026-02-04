;

Fiscalía contradice a Pangal Andrade y equipo “El Clan” por fogata realizada en el Parque Nacional Hornopirén

El caso se remonta a grabaciones realizadas en Hualaihué, donde el equipo habría ingresado por una zona de uso primitivo no abierta a visitantes.

Javiera Rivera

Fiscalía contradice a Pangal Andrade y equipo de “El Clan” por fogata realizada en el Parque Nacional Hornopirén

Fiscalía contradice a Pangal Andrade y equipo de “El Clan” por fogata realizada en el Parque Nacional Hornopirén

La Fiscalía desmintió la versión entregada por integrantes del programa televisivo “El Clan”, entre ellos Pangal Andrade, durante la audiencia de formalización realizada este miércoles por un presunto encendido de fuego en el Parque Nacional Hornopirén, en la Región de Los Lagos.

Según expuso el Ministerio Público ante el Juzgado de Letras y Garantía de Hualaihué, el grupo habría ingresado en marzo de 2025 por una zona no habilitada para visitantes, correspondiente a un sector de uso primitivo dentro del área protegida.

De acuerdo con la investigación, los participantes se trasladaron hasta el nacimiento del río Blanco, donde habrían encendido una fogata sin autorización ni medidas técnicas, mientras realizaban grabaciones para el programa.

La fiscalía sostuvo que la acción representó un riesgo para el ecosistema, considerando que se trataba de un bosque de alta fragilidad y con condiciones que podían favorecer la propagación de incendios forestales.

Revisa también

ADN

Los hechos fueron calificados como infracción a la normativa que prohíbe el uso de fuego en áreas silvestres protegidas fuera de los sectores autorizados. Durante la audiencia, la defensa no presentó objeciones al relato del Ministerio Público.

Tras la formalización, se acordó una suspensión condicional del procedimiento por un año. Entre las condiciones establecidas, deberán fijar domicilio y participar en la elaboración de cápsulas audiovisuales destinadas a promover la prevención de incendios forestales.

Luego de la audiencia, el equipo de “El Clan” reiteró públicamente que no encendió fuego dentro del parque y afirmó que la instancia judicial no implica responsabilidad penal. En un comunicado, señalaron que asumirán las medidas acordadas.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad