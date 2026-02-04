Fiscalía contradice a Pangal Andrade y equipo “El Clan” por fogata realizada en el Parque Nacional Hornopirén

Fiscalía contradice a Pangal Andrade y equipo de “El Clan” por fogata realizada en el Parque Nacional Hornopirén

La Fiscalía desmintió la versión entregada por integrantes del programa televisivo “El Clan”, entre ellos Pangal Andrade, durante la audiencia de formalización realizada este miércoles por un presunto encendido de fuego en el Parque Nacional Hornopirén, en la Región de Los Lagos.

Según expuso el Ministerio Público ante el Juzgado de Letras y Garantía de Hualaihué, el grupo habría ingresado en marzo de 2025 por una zona no habilitada para visitantes, correspondiente a un sector de uso primitivo dentro del área protegida.

De acuerdo con la investigación, los participantes se trasladaron hasta el nacimiento del río Blanco, donde habrían encendido una fogata sin autorización ni medidas técnicas, mientras realizaban grabaciones para el programa.

La fiscalía sostuvo que la acción representó un riesgo para el ecosistema, considerando que se trataba de un bosque de alta fragilidad y con condiciones que podían favorecer la propagación de incendios forestales.

Los hechos fueron calificados como infracción a la normativa que prohíbe el uso de fuego en áreas silvestres protegidas fuera de los sectores autorizados. Durante la audiencia, la defensa no presentó objeciones al relato del Ministerio Público.

Tras la formalización, se acordó una suspensión condicional del procedimiento por un año. Entre las condiciones establecidas, deberán fijar domicilio y participar en la elaboración de cápsulas audiovisuales destinadas a promover la prevención de incendios forestales.

Luego de la audiencia, el equipo de “El Clan” reiteró públicamente que no encendió fuego dentro del parque y afirmó que la instancia judicial no implica responsabilidad penal. En un comunicado, señalaron que asumirán las medidas acordadas.