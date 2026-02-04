;

Confirman cierre de otra empresa chilena: tiene casi 70 años de historia en su rubro y trabajadores de décadas

“Este tipo de crisis lleva a que uno se replantee muchas cosas, no sucede de un día para otro”, expresó el cabecilla de la firma.

Javier Méndez

Confirman cierre de otra empresa chilena: tiene casi 70 años de historia en su rubro y trabajadores de décadas

Una triste noticia sacude al sector productivo de la Región del Biobío. Se confirmó el cierre definitivo del fundo avícola Chequén y su sucursal ubicada en Ongolmo 716, en Concepción.

La decisión de los dueños pone fin a una etapa de casi siete décadas de historia tras la fundación en el año 1958. El recinto se vio severamente afectado por las secuelas de la gripe aviar de 2023.

Desde la firma señalaron que la crisis que gatilló la pérdida de 200 mil gallinas debido a una resolución de sacrificio del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Según Canal 9, post brote, la empresa familiar dejó de contar con producción propia en el plantel. Esto los obligó a externalizar el proceso de huevos con otras avícolas.

“Este tipo de crisis lleva a que uno se replantee muchas cosas, no sucede de un día para otro”, sostuvo Tomás Mandich Crovetto, gerente general de la firma.

Desde la administración agregaron que las decisiones tomadas tras la gripe aviar fueron muy duras en lo empresarial y emocional. La situación impactó directamente a trabajadores con más de 30 años de servicio que dependían del futuro del fundo.

Finalmente, la empresa agradeció la fidelidad de sus clientes y distribuidores.

Según su sitio web, llegaron a producir más de 50 milllones de huevos al año y su distribución se concentraba en todo el sur de Chile.

Contamos con tecnología tope de línea y con un equipo altamente capacitado, que nos permite elevar los estándares de nuestras dependencias año a año para llevar un control adecuado del proceso productivo del huevo y mantener un entorno de crianza natural para nuestras aves”, explicaban en su página.

