;

Turista mexicana quedó impactada con este detalle de las Carabineras de Chile: “Algo muy llamativo de ellas”

La mujer estuvo de visita en Santiago y plasmó sus impresiones en un video de YouTube.

Javier Méndez

Turista mexicana quedó impactada con este detalle de las Carabineras de Chile: “Algo muy llamativo de ellas”

Una turista mexicana quedó gratamente sorprendida tras ver a las funcionarias de Carabineros de Chile en medio de una visita a Santiago.

En un video de YouTube en el canal de FELO TV, la mujer alabó la formalidad de las policías. “Tienen su uniforme muy listo, muy limpio, muy bien planchadito”, señaló.

“Pero, algo que me llamó muchísimo la atención es el labial (...) todas utilizan el mismo ‘número’ de labial”, destacó mientras grababa afuera del palacio de La Moneda.

Revisa también:

ADN

“Tienen un mismo tipo de aritos, el mismo peinado. Entonces es algo muy llamativo de ellas”, añadió.

“Al momento en que te hablan lo hacen muy rectas, muy directas también. Es algo que me sorprendió y me gustó. Mucho respeto (para ellas)”, dijo.

Revisa el video completo a continuación:

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad