Turista mexicana quedó impactada con este detalle de las Carabineras de Chile: “Algo muy llamativo de ellas”

Una turista mexicana quedó gratamente sorprendida tras ver a las funcionarias de Carabineros de Chile en medio de una visita a Santiago.

En un video de YouTube en el canal de FELO TV, la mujer alabó la formalidad de las policías. “Tienen su uniforme muy listo, muy limpio, muy bien planchadito”, señaló.

“Pero, algo que me llamó muchísimo la atención es el labial (...) todas utilizan el mismo ‘número’ de labial”, destacó mientras grababa afuera del palacio de La Moneda.

“Tienen un mismo tipo de aritos, el mismo peinado. Entonces es algo muy llamativo de ellas”, añadió.

“Al momento en que te hablan lo hacen muy rectas, muy directas también. Es algo que me sorprendió y me gustó. Mucho respeto (para ellas)”, dijo.