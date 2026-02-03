‘Equipo Demolición’: la película que revoluciona el género de acción en base a la “emocionalidad que a menudo no se explora”

Equipo Demolición, la nueva película de Prime Video ha conquistado al público en una semana desde su estreno, siendo uno de los títulos más atractivos de la temporada.

Lo llamativo de este proyecto comienza desde el surgimiento de la idea, ya que todo inició con un tuit de Dave Bautista donde expresaba su deseo de hacer una película tipo buddy-cop con Jason Momoa, inspirándose en Arma mortal.

Con el pasar del tiempo se realizaron los movimientos adecuados y se concretó Equipo Demolición, con ambos actores de peso en Hollywood y bajo la dirección de Ángel Manuel Soto (Blue Beetle).

Así, la historia que comenzó de buena manera antes de que iniciaran las grabaciones, fuera del set se estableció una gran conexión y compatibilidad. Los protagonistas apuntan a que energías opuestas que se complementan perfectamente.

“Él tiene muchísima energía. Yo tengo muy poca, y eso funciona. Me gusta, funciona en la vida real. Funciona en el cine”, explicó Bautista en conferencia de prensa.

El guion captura esa dinámica de manera tan precisa que los personajes parecían estar escritos específicamente para ellos. Pero la pieza que faltaba era el director. Fue entonces cuando llegó Soto, quien inmediatamente comprendió la visión.

Así, puso en marcha una propuesta que no se limitara al entretenimiento puro, sino que explorara la emocionalidad frecuentemente ausente en el cine de acción convencional.

La trama gira en torno a la disfunción familiar y redención. La icónica pelea entre hermanos, rodada bajo lluvia y barro en Toronto, es brutalmente emocional. “La pelea refleja los resentimientos, los malos recuerdos que provienen principalmente de problemas con el padre”, explicó el actor.

Para el cineasta, esta escena fue crucial porque permitía contar una historia profunda a través de la acción física, no a pesar de ella.

Momoa confirmó que incluso las condiciones de rodaje más difíciles terminaron siendo memorables: “Fue lo más divertido que he hecho en mi carrera”, declaró. Entre tomas en el frío extremo, los actores se sumergían en jacuzzis calientes, compartiendo momentos auténticos de camaradería que se refleja en la pantalla.

Inspiración e impacto en la industria

Gran parte del rodaje se llevó a cabo en Nueva Zelanda y Hawái, locaciones que Jason considera sus hogares. En tanto, para Ángel Manuel, filmar con un elenco mayormente moreno e isleño fue profundamente significativo: “Es increíble poder contar una historia así en el cine de gran presupuesto”.

Asimismo, considerando las motivaciones originales de la cinta, es vista como un homenaje consciente a clásicos como Arma mortal y Tango y Cash, pero con personalidad propia.

Lo importante fue que no fuera una simple copia, sino una evolución que aportara su propia visión, algo que el director siempre reconoció y no tiene problema en asumir.

Lo que más sorprendió a Soto fue la reacción emocional del público. Hombres le han compartido que no esperaban emocionarse viendo una película de acción, y que terminaron queriendo llamar a sus padres para arreglar las cosas.

También, valoró la disposición del elenco, principalmente de Dave Bautista y Jason Momoa, vistos casi siempre como los tipos duros del cine, destacando que “fueran capaces y estuvieran dispuestos a explorar una emocionalidad que a menudo no se explora en las películas de acción fue muy satisfactorio”.

Con esto, se refleja una vez más el verdadero poder del cine: entretener, divertir, emocionar, pero también motivar a reflexiones y a las personas a mejorar.

Equipo Demolición ya está disponible en el catálogo de Prime Video y actualmente lidera el Top 10 de las películas más populares en Chile.