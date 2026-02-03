La designación de Judith Marín como futura ministra de la Mujer ha puesto el foco en la influencia religiosa en la política chilena. En entrevista con País ADN, la pastora evangélica y psicóloga de la Universidad de Chile, Pamela Robles, analizó cómo la agenda de valores de la actual “bancada evangélica” no es un fenómeno nativo, sino el resultado de una influencia ideológica exportada directamente desde Estados Unidos.

Según Robles, el foco actual de las iglesias de derecha en Chile se ha desplazado hacia un control estricto de la moralidad privada. Este cambio tiene una raíz clara: “La Iglesia Evangélica Chilena ha centrado su foco en velar por valores que son consecuencia de una cultura de la pureza sexual que ingresa a Chile desde ministerios estadounidenses”, explicó la pastora, señalando que esta visión propone que la “salvación” está ligada directamente a la castidad y el modelo de familia tradicional.

La conexión con Estados Unidos y Brasil

Este fenómeno, explica la experta, ha transformado la identidad del mundo evangélico local, que originalmente estaba más ligado al trabajo comunitario en sectores populares. Esta nueva estructura busca defender “a morir” el matrimonio heterosexual y la familia tradicional desde un punto de vista conservador, siguiendo patrones que ya han tenido éxito político en otros países de la región.

Robles advirtió que lo que ocurre en Chile tiene un espejo claro en el gigante sudamericano. “Brasil es una realidad que nos puede dar algunas luces de lo que puede suceder. Allí la derecha supo leer muy bien cómo funciona la iglesia, construyeron ese nexo y hoy tienen bastante influencia en términos de políticas a nivel país”, afirmó, sugiriendo que Chile transita un camino similar.

Un foco en la sexualidad y el poder

Para la pastora Robles, esta “importación” de la cultura de la pureza sexual ha rigidizado la lectura bíblica en las comunidades, afectando principalmente el rol de las mujeres. Aunque representan el 71% de los fieles en Chile y son quienes sostienen los proyectos sociales, siguen excluidas de los espacios de toma de decisiones debido a una estructura patriarcal que se ve reforzada por estas visiones fundamentalistas.

Finalmente, la profesional expresó su preocupación por cómo este activismo de ultraderecha, personificado en figuras como la futura ministra Marín, busca imponer sus creencias particulares sobre el resto de la sociedad. “A mí eso me parece peligroso”, sentenció Robles, marcando una distancia ética entre su práctica de fe y la agenda política que hoy protagoniza el debate nacional.