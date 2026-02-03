;

Coquimbo Unido concreta el regreso de un reciente goleador del club: fichaje inminente

Según información de ADN Deportes, Rodrigo Holgado se convertirá en el nuevo delantero de los “Piratas”.

Javier Catalán

FOTO:JUAN JOSE MOLINA/AGENCIA UNO

FOTO:JUAN JOSE MOLINA/AGENCIA UNO / JUAN JOSE MOLINA/AGENCIA UNO

Si bien Coquimbo Unido arrancó bien el año al ganar la Supercopa ante la Universidad Católica en la final, en el inicio de la Liga de Primera cayó ante el recién ascendido Universidad de Concepción, resultado que generó dudas en torno al plantel del actual campeón del fútbol chileno.

Una de las bajas más sensibles que tuvo el cuadro “pirata” respecto al equipo de la temporada pasada fue la de Cecilio Waterman, su goleador, quien partió de regreso a su rival en la primera fecha.

Ante esa salida, los aurinegros ficharon a Lucas Pratto, experimentado delantero argentino, y ahora acaban de cerrar otro inesperado regreso para ocupar la posición de “9”.

Revisa también:

ADN

Según información de ADN Deportes, Rodrigo Holgado será nuevo jugador de Coquimbo Unido, proveniente de América de Cali, club que lo cederá a préstamo.

El delantero argentino de 30 años regresa al “Barbón” luego de tres años, tras haber partido en 2023 justamente al fútbol colombiano luego de una temporada sensacional, en la que anotó 16 goles en el torneo nacional.

Su paso por tierras cafeteras estuvo marcado por una sanción de un año sin jugar impuesta por la FIFA en 2025, tras ser acusado de falsificar documentos para poder defender a la selección de Malasia. Finalmente, el jugador apeló ante el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) y dicho castigo fue revocado.

