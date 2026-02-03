VIDEOS. Futbolómetro de ADN: Jean Meneses es elegido la figura de la fecha 1 de la Liga de Primera
Los Tenores también escogieron a la revelación, el mejor gol y la polémica tras los partidos que se jugaron el fin de semana.
Este martes, Los Tenores de ADN protagonizaron una nueva edición del “Futbolómetro” con la primera fecha de la Liga de Primera 2026. El panel eligió a la figura, el mejor gol, la revelación y la polémica.
El desglose del Futbolómetro de ADN
La revelación
En una votación dividida, que finalmente fue resuelta por Gonzalo Jara, Luis Rojas, volante ofensivo de la Universidad de Concepción, fue escogido como la revelación de la fecha. Con la misma cantidad de votos, también fue destacado el rendimiento de Felipe Chamorro en Deportes La Serena.
El mejor gol
En una decisión unánime, la mejor conquista del estreno de la Liga de Primera fue para Ronnie Fernández, quien se llenó de enganches dentro del área para anotar el gol con el que Palestino igualó 1-1 ante Ñublense en La Cisterna.
La polémica
Como no podía ser de otra manera, esta sección se la llevaron los graves incidentes protagonizados por hinchas de la Universidad de Chile en el Estadio Nacional, quienes intentaron detener el partido rompiendo y quemando parte de la Galería Sur del recinto de Ñuñoa.
La figura de la fecha
En esta categoría, el galardonado como el mejor jugador de la primera fecha del torneo nacional fue Jean Meneses, quien, con su doblete ante Colo Colo, lideró la sólida victoria por 3-1 de Deportes Limache.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.