AUDIO. “Es un interior moderno, de mucho despliegue, buen pase y remate. Por eso Colo Colo lo eligió”

En conversación con ADN Deportes, Pablo “Vitamina” Sánchez, entrenador que dirigió a Álvaro Madrid en Everton, se refirió al salto que dio el volante al ser traspasado al conjunto albo.

Javier Catalán

Álvaro Choupay

Pablo &quot;Vitamina&quot; Sánchez se refiere al fichaje de Álvaro Madrid por Colo Colo

Pablo "Vitamina" Sánchez se refiere al fichaje de Álvaro Madrid por Colo Colo

Es inminente que Álvaro Madrid se convierta en nuevo refuerzo de Colo Colo. El volante, que llegará desde Everton, se realizó y aprobó los exámenes médicos este martes, por lo que es cuestión de horas para que sea anunciado oficialmente.

El mediocampista de 30 años arribará al cuadro de Macul para suplir las bajas de Esteban Pavez y Vicente Pizarro, dos jugadores que partieron en este mercado y dejaron muy despoblada la zona media del plantel.

Para conocer más sobre las condiciones del ahora excapitán de los “oro y cielo”, ADN Deportes se puso en contacto con Pablo “Vitamina” Sánchez, entrenador que dirigió a Madrid durante su paso por Viña del Mar.

“Álvaro, de Everton, va a préstamo a La Calera y yo lo recibo en 2017. Fue medio raro, porque nosotros estábamos bien cubiertos, pero había un jugador que no pudo ir a la pretemporada porque estaba renegociando su situación, y por eso le di la posibilidad de llevarlo a la pretemporada”, señaló el actual DT de Olimpia sobre los primeros pasos del volante en el cuadro ‘ruletero’.

“Quería darle la oportunidad antes de volver a prestarlo y la verdad es que anduvo muy bien, por lo que decidimos dejarlo. Si bien yo no lo utilicé tanto, después empezó a consolidarse con otros entrenadores, entendiendo mejor la posición y descubriendo su función”, agregó.

Respecto a las características de su juego, comentó: “Terminó siendo, para mi gusto, un muy buen interior, uno moderno, de mucho despliegue, que tiene buen pase, buen remate y pisa el área. Es de esos interiores que a mí me gustan y entiendo que esa puede ser una de las virtudes por las que eligieron a Álvaro”, cerró “Vitamina” Sánchez.

