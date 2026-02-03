Caso Julia Chuñil: Fiscalía entrega carpeta investigativa a defensa de hijos imputados por parricidio

El caso por la desaparición y presunto parricidio de Julia Chuñil en la comuna de Máfil ha entrado en una fase clave de transparencia procesal.

La fiscal Tatiana Esquivel sostuvo una reunión con la abogada defensora de los hijos de la víctima para hacer entrega formal de la carpeta investigativa, documento que contiene todas las evidencias y testimonios recabados hasta la fecha.

Cabe recordar que los tres hijos de Chuñil se encuentran actualmente bajo procesos judiciales como presuntos responsables del delito de parricidio. La justicia determinó que uno de ellos permanezca en prisión preventiva, mientras que los otros dos se encuentran sujetos a la medida cautelar de arresto domiciliario total.

Búsqueda ininterrumpida en el predio

Paralelo a los avances administrativos en la fiscalía, el foco operativo se mantiene en el sector rural de Máfil. Equipos especializados continúan desarrollando intensas labores de rastreo en el interior del predio donde residía la mujer, con el objetivo de hallar su cuerpo. Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron que, pese al despliegue técnico y humano, las búsquedas han resultado infructuosas hasta el momento.

La entrega del expediente a la defensa es un paso obligatorio para garantizar el derecho a un debido proceso, permitiendo que los imputados conozcan las pruebas en su contra.