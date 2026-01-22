“Daniela, ¿tanto te cagó la vida Jorge Valdivia? Hoy lo único que sabes hacer es aferrarte a los calzoncillos de un hombre”

Este jueves durante la emisión de un nuevo capítulo del programa Qué te lo digo de Zona Latina, el periodista de espectáculo, Sergio Rojas, volvió a protagonizar una discusión con Daniela Aránguiz, luego de que esta última lo acusara de haber roto un matrimonio.

“Me estás tocando los huevos, no me hagas ir a esperarte fuera del canal para tener una conversación contigo, porque parece que es la única manera en que nos podamos entender. No es una amenaza, es una advertencia”, comenzó respondiendo Rojas.

En ese sentido, el conductor del programa continuó e indicó que no perdonaría a Daniela Aránguiz por meterse con su núcleo familiar y realizó una dura acusación.

“Yo en lo único que me he metido es lo público, en como tu marido te ha ‘gorreado’ y te ha cagado la vida y no solo eso, si no que te cagó la cabeza. Hoy estás tan mal mental y psicológicamente que lo único que haces es aferrarte a los calzoncillos de un hombre. Que bajo caíste”, comentó.

“¿Tanto te cagó la cabeza Jorge Valdivia?”

Rojas siguió golpeando a Aránguiz y la increpó con su pasado matrimonio con el ex futbolista, Jorge Valdivia.

“¿Tanto te cagó la cabeza Jorge Valdivia? No lo puedo entender", indicó

“¿Cómo vas a valer tan poco? Que necesitas tener una pierna o una entrepierna para poder salir adelante. ¿Cómo es posible?“, la interpeló el periodista.

Rojas fue más allá y volvió a atacar a la actual pareja de la panelista del programa Sígueme, Cuco Cerda.

“¿Tu no te das cuenta que eres un trampolín para él? Tu no te das cuenta que cuando saque todo lo que tenga que sacar de ti te va a abandonar y lo va hacer porque eres ‘rasca’“, dijo.

“¿Crees que para él ir contigo es una cosa brutal? A él le da vergüenza“, complementó.

Finalmente, Rojas mostró una serie de pantallazos de una conversación que mantuvo con Daniela Aránguiz.