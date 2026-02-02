Tras dos años de cierre: Reabre el paso de Rafah, que conecta Gaza con Egipto

La reapertura del paso de Rafah es uno de los puntos esenciales de la segunda fase de la tregua impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump. Se considera este cruce como una vía de salvación para muchos palestinos y la única conexión real del territorio gazatí con el exterior.

Desde el lunes 2 de febrero de 2026, el paso de Rafah, que conecta Gaza con Egipto, está abierto en ambas direcciones. La apertura se ha producido tras la llegada de los equipos de la Misiones de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea (EUBAM), que tienen la función de supervisar las operaciones fronterizas de Rafah y fomentar la confianza entre Israel y el Gobierno palestino.

Solo con aprobación previa

El mismo 2 de febrero temprano, un primer grupo de palestinos ha cruzado de Egipto hacia Gaza por el paso, que llevaba casi dos años cerrado. En imágenes televisadas se veía fundamentalmente a mujeres y niños saliendo de microbuses, rodeados de miembros de la Media Luna Roja egipcia, algunos de ellos ayudando con sillas de ruedas a las mujeres de más edad.

Según fuentes de seguridad egipcias, solo los residentes “aprobados” previamente por Egipto e Israel podrán entrar a la Franja, para luego ser “transportados en autobús a un puesto de control israelí para controles de identidad”. Serán esas autoridades militares israelíes las que, en última instancia, decidan si dejan entrar a los palestinos a su territorio.