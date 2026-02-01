;

Israel ordena a Médicos Sin Fronteras cesar sus actividades en Gaza

La medida regirá a fines de febrero tras un desacuerdo por la entrega de información sobre personal palestino.

Verónica Villalobos

Multiple babies share one incubator in the neonatal intensive care unit of Al Helou hospital north Gaza because of a lack of incubators. Having babies sharing one incubator highly increases the chances of infection. The immune system of newborns, especially premature ones, is not yet developed.

Multiple babies share one incubator in the neonatal intensive care unit of Al Helou hospital north Gaza because of a lack of incubators. Having babies sharing one incubator highly increases the chances of infection. The immune system of newborns, especially premature ones, is not yet developed. / Joanne Perry

Santiago

El gobierno de Israel anunció que la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras deberá poner fin a sus operaciones en la Franja de Gaza antes del 28 de febrero, en medio de tensiones por requisitos de registro exigidos a las ONG que trabajan en el territorio.

Según informó el Ministerio de la Diáspora israelí, la decisión se adoptó luego de que la organización no entregara la lista de sus trabajadores palestinos, un requisito que, según la autoridad, es obligatorio para todas las entidades humanitarias que operan en la zona. Desde el gobierno señalaron que la ONG no cumplió con su compromiso de proporcionar esa información.

La cartera sostuvo además que algunos empleados habrían tenido vínculos con grupos armados, afirmación que fue rechazada por la organización médica. En un comunicado previo, la ONG indicó que había considerado compartir una lista parcial de su personal, pero supeditada a garantías claras de seguridad para sus trabajadores.

Desde la entidad humanitaria señalaron que no fue posible alcanzar acuerdos con las autoridades para proteger a su equipo, por lo que decidieron no entregar la información solicitada. La situación se produce en un contexto de alta violencia, donde cientos de trabajadores humanitarios han fallecido desde el inicio del conflicto.

