“Todo parecía muy romántico”: Lewis Hamilton y Kim Kardashian encienden las redes con posible romance

Este fin de semana un rumor desató una ola de comentarios a través de redes sociales y es que el siete veces campeón de F1, Lewis Hamilton y la modelo, Kim Kardashian, fueron captados juntos en un exclusivo hotel del Reino Unido.

Según información entregada por el medio británico The Sun, el piloto de 41 años y la modelo de 45, se reunieron en el Estelle Manor, un hotel y club de campo de lujo ubicado en Cotswolds.

“Todo parecía muy romántico. Kim y Lewis aprovecharon al máximo todas las instalaciones disponibles. Tenían reservado un masaje para parejas y tenían uso completo de las instalaciones solo para ellos dos”, aseguró una fuente al medio recién citado.

The Sun aseguró que Kardashian viajó el pasado sábado al Reino Unido desde Los Ángeles en su jet privado y Hamilton viajó en helicóptero hacia el hotel desde Londres.

Luego, el domingo fueron captados llegando juntos a un hotel en París por el medio Deuxmoi.

Algunos usuarios comentaron cosas como “Bien por ellos, me hace feliz ver gente siendo feliz”; “Esto me encanta”; “OMG esta será una pareja icónica”; “No puedo creer que esto sea verdad”.