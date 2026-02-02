;

FOTO. “Todo parecía muy romántico”: Lewis Hamilton y Kim Kardashian encienden las redes con posible romance

El piloto de F1 y la modelo fueron captados en una cita romántica en el Reino Unido durante el fin de semana.

Nicolás Lara Córdova

“Todo parecía muy romántico”: Lewis Hamilton y Kim Kardashian encienden las redes con posible romance

Este fin de semana un rumor desató una ola de comentarios a través de redes sociales y es que el siete veces campeón de F1, Lewis Hamilton y la modelo, Kim Kardashian, fueron captados juntos en un exclusivo hotel del Reino Unido.

Según información entregada por el medio británico The Sun, el piloto de 41 años y la modelo de 45, se reunieron en el Estelle Manor, un hotel y club de campo de lujo ubicado en Cotswolds.

Revisa también:

ADN

“Todo parecía muy romántico. Kim y Lewis aprovecharon al máximo todas las instalaciones disponibles. Tenían reservado un masaje para parejas y tenían uso completo de las instalaciones solo para ellos dos”, aseguró una fuente al medio recién citado.

The Sun aseguró que Kardashian viajó el pasado sábado al Reino Unido desde Los Ángeles en su jet privado y Hamilton viajó en helicóptero hacia el hotel desde Londres.

Luego, el domingo fueron captados llegando juntos a un hotel en París por el medio Deuxmoi.

Algunos usuarios comentaron cosas como “Bien por ellos, me hace feliz ver gente siendo feliz”; “Esto me encanta”; “OMG esta será una pareja icónica”; “No puedo creer que esto sea verdad”.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad