El reality El internado vivió un momento lleno de emoción el pasado domingo, luego de que Blu Dumay logró canjear uno premio que obtuvo durante su encierro.

Aquel premio era poder realizar una videollamada con su familia, donde pudo conversar junto a Iván Zamorano y María Alberó, provocando el llanto de todos los participantes.

“¿Cómo están? Qué hermosos que están, estoy feliz de verlos“, expresó visiblemente conmovida la participante de 28 años.

El ex futbolista del Real Madrid, quien se puso a llorar durante la llamada, le dedicó unas emotivas palabras a su hija.

“Te dije cuando te fuiste: ‘sé tú’. Y estás siendo tú, hija. Eso es lo más valioso que tienes, ese corazón enorme”, comentó.

Dumay aprovechó de consultar sobre el día a día de su familia, en especial de sus tíos y abuelos, recibiendo como respuesta que están todos bien y que la siguen en su participación en el reality.

A la llamada se sumó Fernando Solabarrieta, quien indicó que Blu Dumay era su “sobrina de la vida”, a lo que Iván Zamorano le pidió que la cuidara y bromeando le pidió a su hija que “le diera una dieta” al animador.