Los Cóndores, la selección chilena de rugby, ya trabaja con todo en pos de su participación en el Mundial de la especialidad, que se disputará en Australia el 2027.

Para ello, Chile Rugby inauguró este miércoles, en el Parque Mahuida, un nuevo gimnasio, el cual será el más moderno de Sudamérica para el desarrollo de la disciplina.

Con una inversión superior a los 300 mil dólares, la nueva infraestructura es fruto de la alianza con Matrix Fitness para potenciar la preparación física de los Cóndores.

“Es un gimnasio casi del doble del anterior, podemos meter 50, 60 personas al mismo tiempo, cosa que se nos hacía muy difícil y aumenta la cantidad de jugadores disponible para el staff, lo cual aumenta la competencia en el equipo”, valoró, en diálogo con ADN TOP, el capitán nacional, Clemente Saavedra.

“A medida que agrandamos el espacio, agrandamos las oportunidades para que niños chicos se ilusionen en jugar por los Cóndores, en, por qué no, pensar en una segunda franquicia. Nos ha costado y esto es fruto del proceso”, remarcó, abordando con mesura el proceso que atraviesa la selección chilena con miras a Australia 2027.

“Estamos más encaminados en lo que es Selknam, vamos paso a paso, pero siempre teniendo en mira el Mundial. La construcción individual va a ser clave para llegar en lo mejor grupalmente al Mundial, ahí está el desafío de este año”, dijo Clemente Saavedra, ya proyectando también las claves que deberán trabajar en 2026.

“Es afianzar el grupo, ojalá de 50 jugadores disponibles para ir al Mundial y jugar el rugby que queremos proponer, nuestro estilo, generar una línea de juego que se identifique con nosotros. Queremos pasar a octavos de final del Mundial”, cerró el capitán de los Cóndores.