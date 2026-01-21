;

AUDIO. “Es fruto del proceso”: los Cóndores inauguran infraestructura clave para su entrenamiento rumbo al Mundial

En conversación con ADN TOP, Clemente Saavedra, capitán de la selección chilena de rugby, destacó el nuevo gimnasio que tendrán para sus trabajos.

Carlos Madariaga

Matías Zurita

Clemente Saavedra en ADN TOP

Clemente Saavedra en ADN TOP

03:21

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Los Cóndores, la selección chilena de rugby, ya trabaja con todo en pos de su participación en el Mundial de la especialidad, que se disputará en Australia el 2027.

Para ello, Chile Rugby inauguró este miércoles, en el Parque Mahuida, un nuevo gimnasio, el cual será el más moderno de Sudamérica para el desarrollo de la disciplina.

Revisa también:

ADN

Con una inversión superior a los 300 mil dólares, la nueva infraestructura es fruto de la alianza con Matrix Fitness para potenciar la preparación física de los Cóndores.

“Es un gimnasio casi del doble del anterior, podemos meter 50, 60 personas al mismo tiempo, cosa que se nos hacía muy difícil y aumenta la cantidad de jugadores disponible para el staff, lo cual aumenta la competencia en el equipo”, valoró, en diálogo con ADN TOP, el capitán nacional, Clemente Saavedra.

“A medida que agrandamos el espacio, agrandamos las oportunidades para que niños chicos se ilusionen en jugar por los Cóndores, en, por qué no, pensar en una segunda franquicia. Nos ha costado y esto es fruto del proceso”, remarcó, abordando con mesura el proceso que atraviesa la selección chilena con miras a Australia 2027.

“Estamos más encaminados en lo que es Selknam, vamos paso a paso, pero siempre teniendo en mira el Mundial. La construcción individual va a ser clave para llegar en lo mejor grupalmente al Mundial, ahí está el desafío de este año”, dijo Clemente Saavedra, ya proyectando también las claves que deberán trabajar en 2026.

Es afianzar el grupo, ojalá de 50 jugadores disponibles para ir al Mundial y jugar el rugby que queremos proponer, nuestro estilo, generar una línea de juego que se identifique con nosotros. Queremos pasar a octavos de final del Mundial”, cerró el capitán de los Cóndores.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad