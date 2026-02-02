;

Las cárceles de Bukele, más allá del Cecot: 470 muertes documentadas, donde el 94% no serían pandilleros

La organización Socorro Jurídico Humanitario entregó un informe donde acusa que cifra real de muertes podría llegar a los 1300 casos, que incluyen pastores evangélicos, sindicalistas, taxistas e incluso cuatro menores de edad.

Un devastador informe de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH) ha puesto bajo la lupa internacional la cara más oscura del régimen de excepción en El Salvador.

El documento de 32 páginas documenta 470 muertes de personas bajo custodia estatal durante los 45 meses de vigencia de la medida impulsada por Nayib Bukele, concluyendo que un alto porcentaje de las víctimas podrían haber sido asesinadas dentro del sistema penitenciario.

La investigación arroja un dato alarmante: el 94% de los fallecidos no tenían vínculos con pandillas. Entre las víctimas se identificaron pastores evangélicos, sindicalistas, taxistas e incluso cuatro menores de edad, incluyendo casos extremos como una recién nacida cuyo parto se precipitó por torturas sufridas por su madre en prisión.

Tortura y opacidad en las cifras

El informe de SJH, que triplica los datos reportados por otras organizaciones en 2023, detalla que el 31,8% de las muertes fueron violentas, con señales de tortura denunciadas por los familiares. Otro porcentaje idéntico falleció por la falta de atención médica a enfermedades crónicas. La organización denuncia que el Estado utiliza el término “sobreaveriguar” en las actas de defunción para evitar que los casos sean contabilizados oficialmente como homicidios.

Distribución de los fallecimientos:

  • Hospitales: 294 personas murieron tras ser ingresadas de emergencia.
  • Celdas: 143 internos perdieron la vida dentro de los recintos.
  • Fosas comunes: SJH estima que la cifra real podría ascender a 1.300 muertes, debido a entierros realizados sin notificar a las familias.

Causas de muerte

Informe de muertes en el sistema carcelario 2022-2025 Socorro Jurídico Humanitario.

Izalco vs. CECOT: La estrategia de propaganda

El estudio revela una marcada diferencia entre la realidad carcelaria y la imagen internacional del Gobierno. Mientras el CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo) es utilizado como símbolo publicitario y abierto a medios, apenas registra fallecimiento, de hecho, hace poco días, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, realizó una mediática visita el centro de detención.

En contraste, el Penal de Izalco concentra el 40,9% de las muertes, convirtiéndose en el epicentro de la represión y manteniéndose estrictamente cerrado a la prensa local e internacional.

El régimen de excepción, que se ha prolongado por casi cuatro años, ha sido denunciado también por servir para el encarcelamiento de opositores, activistas y abogados constitucionalistas, consolidando un escenario que obligó a organizaciones como SJH y Cristosal a abandonar el país en 2025 ante la persecución gubernamental.

