Juan Beltrán es sancionado por inconducta en la cárcel durante su prisión preventiva: intentó organizar una huelga

El nombre de Juan ‘Guatón’ Beltrán ha hecho noticia en Chile desde hace ya algunos meses por el macabro crimen de Krishna Aguilera, por el cual se encuentra en prisión preventiva desde octubre de 2025.

Y si bien con el pasar de los días salían a la luz nuevos antecedentes, que además revelaron una importante red de tráfico de drogas, se mantenía sin mayor alteración tras las rejas.

Sin embargo, durante las últimas horas nuevamente está dando de qué hablar, esta vez por su comportamiento desde dentro de la cárcel.

Según se dio a conocer, Beltrán está detrás de una movilización que se realizó en Santiago 1 con el objetivo de conseguir más beneficios y mejoras de condiciones para los reos.

De acuerdo a imágenes exhibidas por Chilevisión, el imputado escribió algunos papeles que hizo circular entre los internos buscando motivarlos y conseguir apoyo para concretar la huelga.

“Colegas, el día lunes se hará el paro de actividades. No sacaremos comida ni iremos al área técnica. Es para que luchemos por tres puntos“, comenzó propiniendo.

Dichas solicitudes eran :

“1. Volvamos a tener el correo como era antes y podamos escribir con o sin visita , de esta manera comunicarnos con la familia que no podemos ver”.

como era antes y podamos , de esta manera comunicarnos con la familia que no podemos ver”. “2. Que la gente que esté lista con el período y la conducta pueda salir de la máxima -seguridad-”.

con el período y la conducta -seguridad-”. “3. Que nos den a los cuatro patios los implementos deportivos ya sea balones de fútbol y básquetbol, paletas de pádel, sacos de box, ajedrez, damas, etcétera”.

A pesar de buscar apoyo en los demás presos, la iniciativa no prosperó como fue planificada y las autoridades penitenciarias identificaron rápidamente a los impulsores de la huelga durante los horarios de ‘recreo’.

De acuerdo con los reportes de Gendarmería, tanto Beltrán como su compañero en la organización, Amílcar Olivares Cárdenas, fueron sorprendidos mientras distribuían los mensajes entre los distintos patios.

Además, se expusieron “gritando a viva voz cómo estamos para mañana con lo conversado”. Así, las autoridades penitenciarias pudieron comprobar su responsabilidad y sancionarlos por inconducta.

Las consecuencias fueron inmediatas: ambos fueron sancionados por inconducta. Para el ‘Guatón’, en particular, esta acción sumó un antecedente disciplinario más a su expediente.

La preocupación de Cristal Aguilera

Bajo custodia desde que fue detenido en octubre, Juan Beltrán permanece vinculado a una red de distribución de drogas en San Bernardo que, según las investigaciones, utilizaba a jóvenes mujeres como puntos de venta en los sectores periféricos de Santiago.

El caso sacudió a la comunidad cuando la hermana de Krishna, CristalAguilera, denunció públicamente la amenaza que enfrentaba su familia.

“Al tener mucho dinero, tú en la cárcel siempre vas a estar bien. Eso es lo que hablo con el fiscal, porque yo a él le pido que a esta persona no la saquen de la cárcel donde está, porque si no es así, mi vida sigue corriendo riesgo. No sólo la mía, la de mi hija, mi sobrina, mi familia”, comentó.