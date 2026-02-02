;

VIDEO. Hincha de Ñublense se hace viral tras mostrar más de la cuenta en pleno penal a favor de Palestino

Justo en la ejecución del penal, el fanático realizó un gesto conocido como “cara pálida” y fue captado por las cámaras de la transmisión oficial.

Daniel Ramírez

TNT Sports

TNT Sports

Una curiosa situación se vivió en las tribunas del Estadio Municipal de La Cisterna durante el partido que disputaron anoche Palestino y Ñublense, por la primera fecha del Campeonato Nacional 2026.

El episodio ocurrió al minuto 35 del primer tiempo, justo en el momento de un lanzamiento penal a favor del cuadro “árabe”.

Mientras Bryan Carrasco ejecutaba el tiro desde los dos pasos, un hincha del elenco chillanejo ubicado detrás del arco se bajó los pantalones y realizó un gesto conocido como “cara pálida”.

ADN

Esta escena fue captada por las cámaras de la transmisión oficial y rápidamente se viralizó en redes sociales.

En cuanto al penal, finalmente no terminó en gol, ya que el portero de Ñublense atajó el remate del delantero de Palestino.

