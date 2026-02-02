VIDEO. Hincha de Ñublense se hace viral tras mostrar más de la cuenta en pleno penal a favor de Palestino
Justo en la ejecución del penal, el fanático realizó un gesto conocido como “cara pálida” y fue captado por las cámaras de la transmisión oficial.
Una curiosa situación se vivió en las tribunas del Estadio Municipal de La Cisterna durante el partido que disputaron anoche Palestino y Ñublense, por la primera fecha del Campeonato Nacional 2026.
El episodio ocurrió al minuto 35 del primer tiempo, justo en el momento de un lanzamiento penal a favor del cuadro “árabe”.
Mientras Bryan Carrasco ejecutaba el tiro desde los dos pasos, un hincha del elenco chillanejo ubicado detrás del arco se bajó los pantalones y realizó un gesto conocido como “cara pálida”.
Revisa también:
Esta escena fue captada por las cámaras de la transmisión oficial y rápidamente se viralizó en redes sociales.
En cuanto al penal, finalmente no terminó en gol, ya que el portero de Ñublense atajó el remate del delantero de Palestino.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.