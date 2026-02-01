FOTOS. Volvieron las alegrías: Unión Española debuta en Copa Chile con ajustada victoria sobre Deportes Recoleta
Los ‘hispanos’ jugarán el ascenso este 2026, y deben esperar hasta el 21 de febrero para debutar en la Primera B.
En un cuadro totalmente desconocido para muchos hinchas, este fin de semana comenzó la Liga de Primera 2026 y en la programación, faltaba la Unión Española.
Los ‘hispanos’ perdieron la categoría hace algunas semanas y, en la presente jornada, regresaron las alegrías, pero lejos del fútbol de honor: vencieron por la cuenta mínima a Deportes Recoleta en la primera jornada de la Copa Chile.
En el Estadio Municipal de Recoleta Lionel Sánchez, Unión Española superó con lo justo a su rival de turno gracias al solitario tanto de Ignacio Núñez (14′), partido válido por el Grupo E del torneo.
Los ‘hispanos’ deben esperar hasta el 21 de febrero para debutar en la Primera B ante San Luis, pero antes, la próxima semana (domingo 8 de febrero) se volverán a ver las caras con Deportes Recoleta, otra vez por la Copa Chile, pero ahora en el Estadio Municipal de La Pintana.
