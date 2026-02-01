;

FOTOS. Volvieron las alegrías: Unión Española debuta en Copa Chile con ajustada victoria sobre Deportes Recoleta

Los ‘hispanos’ jugarán el ascenso este 2026, y deben esperar hasta el 21 de febrero para debutar en la Primera B.

Gonzalo Miranda

Unión Española visitó a Deportes Recoleta

En un cuadro totalmente desconocido para muchos hinchas, este fin de semana comenzó la Liga de Primera 2026 y en la programación, faltaba la Unión Española.

Los ‘hispanos’ perdieron la categoría hace algunas semanas y, en la presente jornada, regresaron las alegrías, pero lejos del fútbol de honor: vencieron por la cuenta mínima a Deportes Recoleta en la primera jornada de la Copa Chile.

En el Estadio Municipal de Recoleta Lionel Sánchez, Unión Española superó con lo justo a su rival de turno gracias al solitario tanto de Ignacio Núñez (14′), partido válido por el Grupo E del torneo.

Los ‘hispanos’ deben esperar hasta el 21 de febrero para debutar en la Primera B ante San Luis, pero antes, la próxima semana (domingo 8 de febrero) se volverán a ver las caras con Deportes Recoleta, otra vez por la Copa Chile, pero ahora en el Estadio Municipal de La Pintana.

