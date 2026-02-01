;

Zelenski confirma negociaciones entre Ucrania, Rusia y EE. UU.: se retomarán en Abu Dabi

El presidente ucraniano informó que el encuentro trilateral fue reprogramado para esta semana y aseguró que Kiev llegará a la mesa “lista para una discusión sustancial” que permita avanzar hacia el fin de la guerra.

Las negociaciones directas entre Kiev, Moscú y Washington en busca de una salida a la guerra en Ucrania se reanudarán el miércoles en Abu Dabi, no en el día de hoy como estaba originalmente previsto, anunció este domingo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

“Se han fijado las fechas de las próximas reuniones trilaterales: el 4 y 5 de febrero en Abu Dabi”, dijo Zelenski en un mensaje en X.

“Ucrania está lista para una discusión sustancial y estamos interesados en garantizar que el resultado nos acerca a un fin real y digno de la guerra”, escribió. “Nuestro equipo negociador acaba de informar. Zelenski dio las gracias “a todos los que están ayudando”.

Reuniones previas “constructivas”

Hasta ahora estaba previsto que, después de unos primeros contactos a tres bandas que tuvieron lugar el fin de semana pasado, el próximo encuentro de las delegaciones negociadoras se produjera hoy mismo en la capital de Emiratos, aunque ninguna de las partes lo había confirmado oficialmente.

No obstante, Zelenski ya había dado a entender que existía la posibilidad de que la inestabilidad en Oriente Medio y las tensiones en torno a Irán llevasen a Estados Unidos a aplazar la cita.

Desde el fin de semana pasado, los contactos diplomáticos han continuado, y el emisario de la Casa Blanca para el conflicto, Steve Witkoff, se reunió este sábado en Florida con el enviado especial ruso Kiril Dmitriev en unas conversaciones que fueron calificadas también de “constructivas”.

