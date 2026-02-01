;

VIDEO. “Una falta de respeto”: Leandro Martínez responde a chiste que le hizo Luis Slimming

El cantautor subió un video a sus redes sociales refiriéndose a la rutina del humorista en el Festival de Las Condes.

Sebastián Escares

“Una falta de respeto”: Leandro Martínez responde a chiste que le hizo Luis Slimming

Este sábado, el comediante nacional Luis Slimming se presentó con una rutina de casi una hora en el Festival de Las Condes 2026.

En uno de sus tantos chistes, el humorista mencionó a Leandro Martínez. “Basta de contratar a esos cantantes tributo de gente que está viva. Has cachado esos: venga a ver el tributo de Leandro Martínez”, mencionó Don Comedia. Agregando que “Leandro Martínez en su casa, sin pega, viendo esta w..”.

Revisa también:

ADN

Tras ello, el propio Leandro Martínez reaccionó ante los dichos por Luis Slimming en el certamen.

“Ayer supe que este personaje estaría en el Festival de Las Condes. No lo conozco personalmente, lo vi en el Festival de Viña y considero que es un tremendo comediante”, manifestó.

En esa misma línea, Martínez afirmó que “cuando me disponía a verlo se cortó la luz, lo busqué por YouTube y comencé a ver su rutina hasta que llegué a esta parte y no pude seguir viéndolo. Honestamente, encuentro que esta es una falta de respeto a los años de trabajo. Encontrarme con esto fue fuerte, pero la culpa no es de él, la culpa es de los productores que contratan dobles".

No obstante, el cantautor dejó en claro que se tomó con humor la situación cuando mencionó que “cómo es posible que me dejen sin pega. Elijan el original. Y yo aquí, viendo cómo contratan dobles. ¿Tengo dobles yo? Los que dijo Slimming, toda la razón".

“¡Una verdadera falta de respeto!¡No contraten dobles si aún vivimos los originales!”, cerró Martínez.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad