“Una falta de respeto”: Leandro Martínez responde a chiste que le hizo Luis Slimming

Este sábado, el comediante nacional Luis Slimming se presentó con una rutina de casi una hora en el Festival de Las Condes 2026.

En uno de sus tantos chistes, el humorista mencionó a Leandro Martínez. “Basta de contratar a esos cantantes tributo de gente que está viva. Has cachado esos: venga a ver el tributo de Leandro Martínez”, mencionó Don Comedia. Agregando que “Leandro Martínez en su casa, sin pega, viendo esta w..”.

Tras ello, el propio Leandro Martínez reaccionó ante los dichos por Luis Slimming en el certamen.

“Ayer supe que este personaje estaría en el Festival de Las Condes. No lo conozco personalmente, lo vi en el Festival de Viña y considero que es un tremendo comediante”, manifestó.

En esa misma línea, Martínez afirmó que “cuando me disponía a verlo se cortó la luz, lo busqué por YouTube y comencé a ver su rutina hasta que llegué a esta parte y no pude seguir viéndolo. Honestamente, encuentro que esta es una falta de respeto a los años de trabajo. Encontrarme con esto fue fuerte, pero la culpa no es de él, la culpa es de los productores que contratan dobles".

No obstante, el cantautor dejó en claro que se tomó con humor la situación cuando mencionó que “cómo es posible que me dejen sin pega. Elijan el original. Y yo aquí, viendo cómo contratan dobles. ¿Tengo dobles yo? Los que dijo Slimming, toda la razón".

“¡Una verdadera falta de respeto!¡No contraten dobles si aún vivimos los originales!”, cerró Martínez.