Pasan los días y las repercusiones siguen. El pasado viernes, la Liga de Primera 2026 arrancó en el Estadio Nacional entre la Universidad de Chile y el Audax Italiano, pero las miradas estuvieron puestas en lo que sucedía en las galerías.

Esto luego de que “hinchas” del ‘Romántico Viajero’ intentaran cancelar el encuentro en protesta contra Azul Azul por el alza de los precios para ver a los azules. Todo terminó en una destrucción total en parte de la galería sur del recinto deportivo.

Con el paso de las horas, diversos medios partidarios de los universitarios comenzaron a especular con una posible intervención del Instituto Nacional de Deportes (IND) respecto a la localía de la U en el principal recinto deportivo del país. Incluso se habló de que Jaime Pizarro, ministro del Deporte, tomaría drásticas decisiones para sacar a los azules de Ñuñoa.

La aclaración del IND

Durante la presente jornada, el ente gubernamental sacó un comunicado de prensa para desmentir aquello: "el IND aclara que dicha opción no ha sido conversada ni evaluada en ninguna instancia. Al día de hoy, no existe una definición ni análisis en curso en ese sentido", esgrimieron.

“Asimismo, el Instituto precisa que la relación con la dirigencia de Universidad de Chile no presenta dificultades, manteniéndose los canales de diálogo y coordinación habituales para el uso del recinto, conforme a la normativa vigente”, complementaron.

Insistieron en que “por lo anterior, el IND enfatiza que no se está pensando ni proyectando una medida de ese tipo, y que cualquier información que apunte a lo contrario no se ajusta a la realidad”.

Cerraron asegurando que “el Instituto Nacional de Deportes continuará trabajando de manera responsable, resguardando el buen uso de los recintos deportivos y promoviendo el desarrollo del deporte en un marco de colaboración y respeto entre las partes“, finalizaron en su comunicado.