FOTOS. “Es una linda oportunidad...”: ex Unión Española se muda a Viña para ser refuerzo de Everton

El defensor dejó el Estadio Santa Laura para continuar su carrera en Primera División.

Gonzalo Miranda

Ex Unión Española deja Santiago para irse a Viña del Mar

Este lunes por la tarde, Everton de Viña de Mar hará su estreno oficial en la Liga de Primera 2026 recibiendo a Unión La Calera en el Estadio Sausalito, partido que tendrá una nueva cara en las galerías.

Durante este domingo, el cuadro ‘ruletero’ confirmó el fichaje de Valentín Vidal, ex defensor de la Unión Española: “estoy muy contento de llegar a Everton, un club con historia y gran hinchada”, partió comentando.

Es una linda oportunidad para seguir creciendo y dar lo mejor de mí en una temporada que será muy exigente. Vengo con muchas ganas de aportar al equipo y dejarlo todo por estos colores”, complementó el ex ‘hispano’.

Según la información del cuadro viñamarino, Vidal firmó contrarto hasta fines del 2026 en calidad de préstamo.

