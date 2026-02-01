;

FOTO. Buscada por Interpol: extraditan desde Chile a mujer ecuatoriana acusada de explotación sexual

La investigación apunta a que habría engañado a dos adolescentes para cometer delitos de carácter sexual.

Javiera Rivera

Una mujer de nacionalidad ecuatoriana fue extraditada este viernes desde Chile a su país de origen, luego de ser requerida por la justicia de Ecuador por su presunta responsabilidad en delitos de explotación sexual.

La imputada, identificada como “Ebony Stefani Y.”, mantenía una notificación roja vigente de Interpol, lo que permitió su localización y posterior entrega a las autoridades ecuatorianas tras un trabajo coordinado entre la policía.

De acuerdo con los antecedentes policiales, la mujer era buscada por la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Montalvo por hechos ocurridos en marzo de 2025.

La investigación apunta a que habría engañado a dos adolescentes para cometer delitos de carácter sexual, lo que motivó una denuncia presentada por el padre de las víctimas.

Una vez concretada la extradición, la acusada arribó al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Quito, donde fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente para continuar con el proceso legal en su contra.

Las diligencias judiciales seguirán su curso conforme a la legislación ecuatoriana.

