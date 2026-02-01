64% de los chilenos considera que la llegada de inmigrantes a Chile “es mala” para el país, según encuesta Cadem

Este domingo, se dieron a conocer los resultados de la última encuesta Plaza Pública, realizada por Cadem, correspondiente a la última semana de enero.

Entre los principales resultados que arrojó la medición, está que un 64% considera que la llegada de los inmigrantes a Chile es mala para el país, cifra que cae 5 puntos respecto a diciembre de 2025.

En tanto, un 24% de los encuestados cree que la llegada de inmigrantes extranjeros a Chile es buena, lo que implica un alza de 9 puntos porcentuales.

Respecto al asunto migratorio, un 81% de los consultados está de acuerdo con expulsar a todos los inmigrantes irregulares del país.

¿Cerrar las fronteras?

Por otro lado, fueron consultados acerca de un posible cierre de las fronteras del país. Ante ello, un 56% se mostró de acuerdo en cerrarlas por completo.

En ese sentido, un 59% de los encuestados cree que la medida más correcta y adecuada para cerrar por completo la frontera es que militares custodien dicha zona.