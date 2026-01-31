;

Sichel tras incidentes en el Estadio Nacional: “La forma en que se está administrando es un desastre”

Los incidentes en la galería sur obligaron a interrumpir el encuentro entre Universidad de Chile y Audax Italiano, reactivando las críticas del alcalde de Ñuñoa a la gestión del recinto.

Cristóbal Álvarez

Durante el partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano, válido por la primera fecha de la Primera División, se registraron desmanes e incendios en la galería sur del Estadio Nacional, hechos que obligaron a interrumpir momentáneamente el desarrollo del encuentro.

Tras lo ocurrido, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, volvió a cuestionar la forma en que se gestiona el principal recinto deportivo del país. A través de una publicación en su cuenta de X, el jefe comunal afirmó que “la forma en que se está administrando el Estadio Nacional es simplemente un desastre”.

En el mismo mensaje, Sichel apuntó directamente a la falta de control frente a los hechos de violencia al interior del recinto. “Ayer otra vez no pueden controlar la violencia, fuegos artificiales y desastres al interior”, escribió, agregando que “pagan los justos que viven en el barrio y les avisan horas antes que van a quedar encerrados, por los pecadores que arriendan el estadio y no pueden garantizar su uso tranquilo”.

El alcalde también criticó la ausencia de responsabilidades posteriores a los incidentes, señalando de forma textual: “Nadie se querella. Nadie entrega las imágenes. Nadie persigue a los violentos o ilegales. Nadie se hace responsable”, para luego enfatizar que “esto tiene que terminar ahora, cambiar administración y uso”.

