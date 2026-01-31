“Delincuentes amparados en una camiseta”: diputados de la Comisión de Deportes condenan incidentes en el duelo entre la U y Audax

Durante este viernes, parlamentarios integrantes de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados condenaron los incidentes registrados en el partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano, disputado en el Estadio Nacional, y cuestionaron la respuesta del Gobierno frente a la violencia en los estadios.

El presidente de la Comisión de Deportes, el diputado Jorge Guzmán, calificó los hechos como una señal de impunidad y sostuvo que la violencia en el fútbol dejó de ser un fenómeno aislado.

“La violencia y el vandalismo siguen secuestrando el fútbol profesional en Chile. No son hechos aislados ni excesos: es impunidad. Delincuentes que, amparados en una camiseta, destruyen el deporte y ponen en riesgo a familias y deportistas”, afirmó.

En esa línea, el parlamentario cuestionó la falta de medidas concretas y apuntó directamente al rol del Estado. “¿Hasta cuándo el Estado va a mirar al techo? ¿Hasta cuándo clubes y autoridades seguirán tolerando esto?”, agregó, recordando que la ley de violencia en los estadios fue despachada desde la Cámara en mayo de 2024 y aún no entra en vigencia.

“Basta de diagnósticos. Se requieren sanciones ejemplares, identificación real, prohibición efectiva de ingreso y responsabilidades claras. O se actúa ahora, o se asume el fracaso”, indicó.

Por su parte, el diputado Roberto Arroyo, también integrante de la comisión, afirmó que los incidentes no pueden ser relativizados como parte del folclor futbolero. “Lo que vimos no fue pasión deportiva: fue delincuencia, fue violencia organizada, fue un atentado contra la seguridad de miles de familias que solo querían disfrutar de un espectáculo deportivo”, señaló.

“Chile no puede seguir tolerando que una minoría violenta destruya lo que debería ser un espacio de encuentro, alegría y convivencia. Cuando eso no se garantiza, el Estado tiene el deber de actuar con firmeza”, sostuvo.