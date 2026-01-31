;

“Delincuentes amparados en una camiseta”: diputados de la Comisión de Deportes condenan incidentes en el duelo entre la U y Audax

Además, cuestionaron la respuesta del Gobierno y pidieron sanciones efectivas, identificación de los responsables y la aplicación de la ley de violencia en los estadios.

Cristóbal Álvarez

30 DE ENERO DE 2026, SANTIAGOFOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

30 DE ENERO DE 2026, SANTIAGO FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Durante este viernes, parlamentarios integrantes de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados condenaron los incidentes registrados en el partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano, disputado en el Estadio Nacional, y cuestionaron la respuesta del Gobierno frente a la violencia en los estadios.

El presidente de la Comisión de Deportes, el diputado Jorge Guzmán, calificó los hechos como una señal de impunidad y sostuvo que la violencia en el fútbol dejó de ser un fenómeno aislado.

