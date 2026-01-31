Luksic niega vínculo con Epstein tras aparecer mencionado en documentos judiciales

27 de Abril del 2018/SANTIAGO El empresario Andrónico Luksic Craig, da declaraciones a la prensa al termino de la reunión de accionistas de Quiñenco en un hotel capitalino. FOTO: RODRIGO SAENZ/AGENCIAUNO

Santiago

El nombre de Andrónico Luksic surgió en archivos recientemente publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos vinculados al caso de Jeffrey Epstein, lo que motivó una respuesta pública del empresario chileno.

Según reportes, su mención aparece en una comunicación donde se alude a una eventual visita a Dubái en el marco de actividades empresariales, sin que exista evidencia de contacto directo con Epstein. En los mismos documentos también figura el economista y exministro Andrés Velasco en calidad de persona mencionada.

Tras la difusión de la información, Luksic utilizó su cuenta en la red social X para descartar cualquier relación con el caso. “Jamás he estado ni me he relacionado con Epstein”, afirmó, agregando que “no tengo ningún vínculo con esa red de delincuentes”.