;

Se viene nueva lluvia y tormentas en Santiago: El día que llega la inestabilidad atmosférica a la RM, según el tiempo

Senapred ya declaró Alerta Temprana Preventiva para diez comunas en la zona central. Conoce aquí cómo estarán las condiciones meteorológicas.

Javier Méndez

Se viene nueva lluvia y tormentas en Santiago: El día que llega la inestabilidad atmosférica a la RM, según el tiempo

Se viene nueva lluvia y tormentas en Santiago: El día que llega la inestabilidad atmosférica a la RM, según el tiempo / Getty Images

Pese a las altas temperaturas que han dominado el territorio nacional durante los últimos días, Chile, y la zona central en particular, experimentará un vuelco en las condiciones meteorológicas.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), hay probabilidad de tormentas eléctricas para este sábado 31 de enero en la Región Metropolitana. Si esto ocurre, el fenómeno se desarrollaría principalmente en los sectores de precordillera y cordillera.

De hecho, el jueves la Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para:

  • José de Maipo
  • Puente Alto
  • Pirque
  • La Florida
  • Peñalolén
  • La Reina
  • Las Condes
  • Lo Barnechea
  • Vitacura
  • Colina

Revisa también:

ADN

“Estas tormentas, que seguirán el ciclo diurno, comenzarán a crecer a contar de las 11:00 horas, con un peak de actividad entre las 15:00 y las 18:00 horas, para declinar con el fin del día”, fue lo que adelantó el portal especializado Meteored.

En paralelo, la baja segregada responsable también podrían dejar lluvia en la capital. Los chubascos aislados también deberían decir presente en la Región de O’Higgins.

Los montos específicos de agua apuntan a entre tres y seis milímetros en los valles, mientras que en la precordillera y cordillera se esperan entre 10 y 15 milímetros para la jornada que marca el cierre de mes.

En cuanto a las temperaturas, el pronóstico del tiempo señala una máxima de 28°C y una mínima de 15°C, con un cielo que se mantendrá nublado desde la mañana hasta la noche.

ADN

Precipitaciones y vientos en la Región Metropolitana.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad