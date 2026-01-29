Se viene nueva lluvia y tormentas en Santiago: El día que llega la inestabilidad atmosférica a la RM, según el tiempo / Getty Images

Pese a las altas temperaturas que han dominado el territorio nacional durante los últimos días, Chile, y la zona central en particular, experimentará un vuelco en las condiciones meteorológicas.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), hay probabilidad de tormentas eléctricas para este sábado 31 de enero en la Región Metropolitana. Si esto ocurre, el fenómeno se desarrollaría principalmente en los sectores de precordillera y cordillera.

De hecho, el jueves la Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para:

José de Maipo

Puente Alto

Pirque

La Florida

Peñalolén

La Reina

Las Condes

Lo Barnechea

Vitacura

Colina

“Estas tormentas, que seguirán el ciclo diurno, comenzarán a crecer a contar de las 11:00 horas, con un peak de actividad entre las 15:00 y las 18:00 horas, para declinar con el fin del día”, fue lo que adelantó el portal especializado Meteored.

En paralelo, la baja segregada responsable también podrían dejar lluvia en la capital. Los chubascos aislados también deberían decir presente en la Región de O’Higgins.

Los montos específicos de agua apuntan a entre tres y seis milímetros en los valles, mientras que en la precordillera y cordillera se esperan entre 10 y 15 milímetros para la jornada que marca el cierre de mes.

En cuanto a las temperaturas, el pronóstico del tiempo señala una máxima de 28°C y una mínima de 15°C, con un cielo que se mantendrá nublado desde la mañana hasta la noche.