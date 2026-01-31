;

VIDEO. Justicia toma dura decisión con los hinchas de la U que provocaron desórdenes en el Estadio Nacional

Fiscalía formalizó a los cuatro primeros detenidos que dejaron los graves incidentes el pasado viernes en Ñuñoa.

Gonzalo Miranda

Agencia Uno

Agencia Uno

Comienzan a llegar las primeras decisiones respecto a lo sucedido el pasado viernes en el Estadio Nacional. Hinchas de la U provocaron graves desórdenes en Ñuñoa en el choque de los azules ante el Audax Italiano.

Durante la misma noche del viernes, Carabineros informó que se habían detenido a cuatro personas que estarían involucradas en los desórdenes, las que este sábado fueron formalizadas.

“Lo que más nos interesaba a nosotros y a los querellantes era que fueran impedidos de ingresar a los estadios, porque es uno de los fines de la ley de seguridad de los estadios, que personas que cometen este tipo de delitos no puedan ingresar a un recinto deportivo”, afirmó el fiscal de Flagrancia de la Fiscalía Oriente.

Con ello, la decisión fue evidente: los cuatro detenidos quedaron de prohibición de ingresar a estadios por un plazo de 60 días mientras dure la investigación.

Cabe recorar que Universidad de Chile complementó durante la misma jornada que “se ha identificado gracias al sistema biométrico a siete sujetos que cometieron desórdenes y desmanes en la galería sur del Estadio Nacional durante el partido contra Audax Italiano, la noche del viernes”, esgrimieron.

