PDI frustra asalto en Puente Alto: un delincuente murió y otro quedó herido

Un intento de robo terminó con un asaltante fallecido y otro lesionado la noche del viernes en la comuna de Puente Alto, luego de que dos funcionarios de la Policía de Investigaciones hicieran uso de sus armas de servicio para repeler la agresión.

El hecho ocurrió cerca de las 23:00 horas en la intersección de Juan de Dios Malebrán con Los Castaños, donde los detectives esperaban un vehículo de aplicación. En ese contexto, un automóvil con cuatro ocupantes se detuvo en el lugar y dos de ellos descendieron, presuntamente amenazando a los policías con armas de fuego.

Tras identificarse como funcionarios policiales, los efectivos dispararon para repeler el ataque. Uno de los involucrados cayó herido en el sitio y falleció, mientras que otro escapó con lesiones por varias cuadras antes de ser trasladado por los propios policías hasta el Hospital Sótero del Río. Los otros dos participantes huyeron en el mismo vehículo.

Desde la PDI confirmaron que ambos funcionarios resultaron ilesos. Por instrucción del Ministerio Público, equipos especializados de Carabineros realizan peritajes para esclarecer la dinámica de los hechos. El fiscal José Manuel Mac-Namara señaló que las identidades aún están en verificación, aunque preliminarmente se trataría de un adulto chileno.