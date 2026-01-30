;

Ciudadano ADN. “Son 16 y solo hay dos imputados”: mamá de joven fallecido tras golpiza pide a Fiscalía acelerar pericias a un mes del crimen

En diálogo con Ciudadano ADN, Carol Olivares solicitó al fiscal nacional destinar mayores recursos para investigar el homicidio de Cristóbal Miranda. “Este mes le ha servido a los asesinos de mi hijo”, expresó.

“Son 16 y solo hay dos imputados”: mamá de joven fallecido tras golpiza pide a Fiscalía acelerar pericias a un mes del crimen

Fue el pasado 1 de enero cuando Cristóbal Miranda y su hermano Vicente sufrieron una brutal golpiza por parte de la denominada “jauría del Biobío” durante una fiesta de Año Nuevo en Talcahuano, ataque que le provocó la muerte al joven de 20 años.

A casi un mes del crimen, su madre Carol Olivares dijo en conversación con Ciudadano ADN que al menos 16 personas estarían involucradas: “Están todos identificados los del chat, y hay cómplices que se fueron involucrando posterior a la agresión”.

“Son 16 personas, y hasta el momento hay solo dos imputados”, sostuvo la mujer. En esa línea, realizó un llamado al fiscal nacional, Ángel Valencia, a que “destine todos los recursos para esta investigación (...) hay muchas diligencias que no se han hecho”.

“Este mes le ha servido a los asesinos de mi hijo, ellos han tenido tiempo para borrar evidencia (...). Así que quiero pedirles que aceleren las pericias, que estamos contra el tiempo”, indicó.

“Uno de ellos golpeó a mi hijo con un arma”

Respecto al crimen, Carol Olivares detalló que los agresores “se concertaron, fueron hasta armados, porque uno de ellos golpeó en el mentón de mi hijo con un arma”.

Cristóbal Miranda junto a sus padres

“Esto no partió por una riña. Mis hijos defendieron a una chica que estaba siendo agredida una noche. De ahí que el grupo empezó a concertar el crimen”, comentó.

En ese sentido, la mujer señaló que sus hijos “enviaron disculpas, de hecho, Cristóbal hasta último momento les dijo: ‘Dejemos esto atrás, esto es un año nuevo’. Hasta el último ellos intentaron aclarar la situación y que quedara todo hasta ahí”.

