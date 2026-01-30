;

VIDEO. Piloto se encuentra grave: registran momento exacto de caída de avioneta en Curacaví

Bomberos y personal de emergencia desplegaron un operativo de rescate tras el accidente aéreo.

Javiera Rivera

Una avioneta protagonizó un accidente aéreo la tarde de este jueves en las cercanías del aeródromo de Curacaví, en la Región Metropolitana, dejando a su piloto con lesiones de gravedad.

El hecho ocurrió cuando una aeronave liviana, correspondiente a una avioneta Cessna modelo C150, capotó al interior de una parcela ubicada a la altura del kilómetro 45,3 de la caletera sur de la Ruta 68.

Tras el accidente, personal de Bomberos acudió al lugar para prestar las primeras atenciones al piloto, quien fue rescatado y posteriormente trasladado hasta un centro asistencial.

De acuerdo con la información preliminar, el afectado se mantiene en estado grave.

Hasta ahora no se han entregado antecedentes oficiales sobre el origen del siniestro. Sin embargo, en redes sociales comenzó a circular un registro audiovisual que muestra el momento exacto en que la avioneta se precipitó a tierra.

Las autoridades competentes continúan recabando antecedentes para esclarecer las circunstancias del accidente.

Revisa las imágenes:

