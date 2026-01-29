Accidente aéreo en Curacaví: Carabineros entrega primer reporte de avioneta que cayó cerca de aeródromo
Una avioneta cayó en una parcela colindante al Aeródromo de Curacaví. Hasta ahora no se registran fallecidos.
Este jueves por la tarde, un accidente aéreo ocurrió en la comuna de Curacaví, Región Metropolitana.
Según información preliminar entregada por Carabineros, la avioneta cayó en una parcela colindante al Aeródromo de dicha localidad.
Desde la misma institución confirmaron que no hubo víctimas fatales.
Noticia en desarrollo...
