Kast posterga anuncio de delegados presidenciales para la próxima semana ante presión de Chile Vamos

El presidente electo, José Antonio Kast, decidió postergar para la próxima semana el anuncio oficial de los delegados presidenciales, la figura que actúa como representante directo del Mandatario en cada región del país, según pudo confirmar ADN.

Aunque la entrega de la nómina estaba planificada para este viernes, el equipo del republicano comunicó que el proceso de revisión de antecedentes continúa, coincidiendo con la gira que el mandatario realiza por Centroamérica.

El nombramiento de los delegados se ha transformado en un punto de fricción política con los partidos de la coalición que respaldará al gobierno a partir del 11 de marzo. La molestia radica principalmente en que el criterio de selección replicaría la lógica del gabinete ministerial: una fuerte apuesta por perfiles técnicos e independientes por sobre las militancias políticas tradicionales.

Los focos de conflicto en la nómina:

Inquietud en Chile Vamos: Los partidos del bloque (UDI, RN y Evópoli) han transmitido su expectativa de obtener una mayor representación en la “segunda línea” del Estado, considerando que solo obtuvieron un ministerio cada uno en el gabinete central.

Los partidos del bloque (UDI, RN y Evópoli) han transmitido su expectativa de obtener una mayor representación en la “segunda línea” del Estado, considerando que solo obtuvieron un ministerio cada uno en el gabinete central. Predominio Republicano: Hasta el momento, entre los nombres confirmados que poseen militancia, existe una presencia mayoritaria de integrantes del Partido Republicano , situación que ha incomodado a sus socios de coalición.

Hasta el momento, entre los nombres confirmados que poseen militancia, existe una presencia mayoritaria de integrantes del , situación que ha incomodado a sus socios de coalición. Perfil de los elegidos: Además de los independientes, la lista incluiría a varios excandidatos al Parlamento que no resultaron electos, buscando aprovechar su despliegue territorial.

A pesar de que el diseño administrativo se considera prácticamente completo, la presión por lograr un equilibrio político más nítido podría forzar cambios de última hora en las designaciones. El equipo de Kast se encuentra actualmente validando los perfiles para asegurar que no existan flancos abiertos antes de la asunción del mando.