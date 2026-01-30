;

Kast posterga anuncio de delegados presidenciales para la próxima semana ante presión de Chile Vamos

El equipo del presidente electo decidió aplazar la nómina, originalmente programada para este viernes, para realizar una última revisión de perfiles y calmar la inquietud en la derecha tradicional.

Mario Vergara

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

El presidente electo, José Antonio Kast, decidió postergar para la próxima semana el anuncio oficial de los delegados presidenciales, la figura que actúa como representante directo del Mandatario en cada región del país, según pudo confirmar ADN.

Aunque la entrega de la nómina estaba planificada para este viernes, el equipo del republicano comunicó que el proceso de revisión de antecedentes continúa, coincidiendo con la gira que el mandatario realiza por Centroamérica.

El nombramiento de los delegados se ha transformado en un punto de fricción política con los partidos de la coalición que respaldará al gobierno a partir del 11 de marzo. La molestia radica principalmente en que el criterio de selección replicaría la lógica del gabinete ministerial: una fuerte apuesta por perfiles técnicos e independientes por sobre las militancias políticas tradicionales.

Revisa también:

ADN

Los focos de conflicto en la nómina:

  • Inquietud en Chile Vamos: Los partidos del bloque (UDI, RN y Evópoli) han transmitido su expectativa de obtener una mayor representación en la “segunda línea” del Estado, considerando que solo obtuvieron un ministerio cada uno en el gabinete central.
  • Predominio Republicano: Hasta el momento, entre los nombres confirmados que poseen militancia, existe una presencia mayoritaria de integrantes del Partido Republicano, situación que ha incomodado a sus socios de coalición.
  • Perfil de los elegidos: Además de los independientes, la lista incluiría a varios excandidatos al Parlamento que no resultaron electos, buscando aprovechar su despliegue territorial.

A pesar de que el diseño administrativo se considera prácticamente completo, la presión por lograr un equilibrio político más nítido podría forzar cambios de última hora en las designaciones. El equipo de Kast se encuentra actualmente validando los perfiles para asegurar que no existan flancos abiertos antes de la asunción del mando.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad