VIDEO. Johannes Kaiser: “Vamos a ser un ancla para que el Gobierno no se amarille”
El excandidato presidencial y líder de los libertarios, Johannes Kaiser, repasa la elección del gabinete y plantea que serán “ancla y huasca” de la nueva administración; es decir, que velarán porque se mantengan sus valores y, a la vez, “apurarán” la gestión para que las promesas se cumplan. En De Esto se Habla, Kaiser asegura que “los conservadores tienen una visión más amplia del rol de las mujeres en la sociedad” y plantea su inquietud por el descenso en la natalidad. La conversación es con Rocío Montes, directora de El País Chile y Mauricio Bustamante, conductor de Radio ADN.
Seguir en Google
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.