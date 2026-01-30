Actores latinos publican carta abierta a Hollywood pidiendo mayor y mejor representación en la industria

La presencia de latinoamericanos en Hollywood siempre ha dado mucho de qué hablar, con varios representantes de renombre que han sabido ganarse un espacio en lo más alto de la industria cinematográfica.

Sin embargo, nunca ha dejado de mirarse la representación de los latinos de una forma distinta, con cierta distancia, sesgo y en base a estereotipos muy marcados.

Bajo este escenario más de 100 actores, escritores y diversos trabajadores del rubro se unieron para presentar una carta abierta pidiendo que se incremente aún más su presencia, pero dejando de lado esas características diferenciadoras.

La iniciativa, que apunta específicamente a una “mayor inclusión de voces latinas en la industria”, se originó luego de la polémica por el casting de la película Deep Cuts de la productora A24.

Hay que recordar que la controversia se desató cuando se eligió a Odessa A’zion, una actriz estadounidense (sin ascendencia latina), fue elegida para interpretar a Zoe Gutierrez, un personaje descrito en la novela original que inspiró el filme como mitad mexicana y mitad judía.

De todas formas, optó por renunciar ante el rechazo por gran parte del público. “¡Chicos!! Estoy con todos ustedes y no voy a hacer esta película”, escribió en redes sociales.

“Fui para Percy, pero me ofrecieron Zoe y dije que sí al instante! Estoy tan molesta, no había leído el libro y debí prestar más atención a todos los aspectos de Zoe antes de aceptar”, añadió.

Llamado a la acción

Tras lo sucedido, un numero grupo de actores latinos impulsados por Xochitl Gomez (conocida por Doctor Strange in the Multiverse of Madness), compuesto también por Jessica Alba, Isabela Merced, Diego Boneta, Michael Peña y la guionista Gloria Calderón Kellett, entre otros, presentó la carta.

El documento le exigió a los directores de casting, ejecutivos, escritores y productores a priorizar la equidad y entregar los roles adecuados a los actores más indicados.

Entre las demandas específicas figuran audicionar y contratar más actores latinos para roles variados. Asimismo, se les hace un llamado a no estereotipados con los clásicos estereotipos.

También se solicita incluir ejecutivos latinos en salas de aprobación de proyectos, incorporar representantes latinoamericanos como consultores desde las etapas iniciales y fomentar programas de mentorías y becas.

“Contamos con ustedes para acciones concretas”, concluye la carta, firmada por más de 100 nombres donde también figuran Becky G, Melissa Barrera, Stephanie Beatriz y Victoria Alonso.