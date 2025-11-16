;

Resultados Elecciones Parlamentarias 2025: los diputados electos en Vitacura, Peñalolén, Lo Barnechea, Las Condes y La Reina del distrito 11

El dominio de la derecha fue abrumado en el sector oriente de la capital.

16 DE NOVIEMBRE DE 2025/VIÑA DEL MAR Votantes se dirigen a Liceo Bicentenario de Viña del Mar previo al conteo de votos en el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025. FOTO: OSCAR GUERRA / UNO NOTICIAS

El Distrito 11 es uno de los más tradicionales de Chile, pues incluye a las comunas de Vitacura, Peñalolén, Lo Barnechea, Las Condes y La Reina.

Los resultados de las Elecciones Parlamentarias 2025 muestran un claro dominio de la derecha, con un solo diputado que no pertenece a ese sector: Rodrigo Rettig, del Partido Liberal.

Los candidatos electos: Diego Schalper (RN), Constanza Hube (UDI), Catalina del Real (Partido Republicano), Cristián Araya (Partido Republicano), Francisco Undurraga (Evópoli) y Rettig (Partido Liberal).

Elecciones Presidenciales en Chile 2025, resultados del Servel en vivo: quién va ganando, recuento de votos y último cómputo

