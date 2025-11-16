Resultados Elecciones Parlamentarias 2025: los diputados electos en Vitacura, Peñalolén, Lo Barnechea, Las Condes y La Reina del distrito 11
El dominio de la derecha fue abrumado en el sector oriente de la capital.
El Distrito 11 es uno de los más tradicionales de Chile, pues incluye a las comunas de Vitacura, Peñalolén, Lo Barnechea, Las Condes y La Reina.
Los resultados de las Elecciones Parlamentarias 2025 muestran un claro dominio de la derecha, con un solo diputado que no pertenece a ese sector: Rodrigo Rettig, del Partido Liberal.
Los candidatos electos: Diego Schalper (RN), Constanza Hube (UDI), Catalina del Real (Partido Republicano), Cristián Araya (Partido Republicano), Francisco Undurraga (Evópoli) y Rettig (Partido Liberal).
