Gorillaz se acerca a Chile: conoce la posible fecha del concierto de la banda de Damon Albarn

Chile comienza a preparar su calendarios de espectáculos para el 2026 y en la última semana se estaría sumando un gran nombre para la cartelera del último semestre del año.

Gorillaz estaría preparando su regreso a Chile después de cuatro años. Según información de la cuenta de Instagram @ChileFestivales la banda de liderada por Damon Albarn vendría a presentar su nuevo álbum The Mountain que se estrenará el próximo 27 de febrero.

De acuerdo a lo dicho por la citada fuente, la banda estaría a detalles de convertirse en uno de los tres headliners de la edición 2026 de Primavera Fauna en Buenos Aires y Sao Paulo para fines de noviembre y en Santiago la banda aterrizaría a inicios de diciembre en un estadio a confirmar.

En su última producción, Gorillaz cuenta con la participación de artistas como Bizarrap, Trueno, Kara Jackson, IDLES, Sparks, entre otros.

Gorillaz y su guiño al pueblo Mapuche

El pasado 16 de enero, Gorillaz utilizó sus redes sociales para promocionar su single Orange County donde uno de sus personajes, Noodle, apareció vestida como mapuche, lo que generó una ola de comentarios en redes.

“El pueblo mapuche admirado y respetados en todos lados”; “Aguante el pueblo mapuche”; “Que grande reconociendo al pueblo mapuche”, dijeron algunos de los usuarios.