Reconocida ex Mundos Opuestos intentará representar a Viña del Mar en importante concurso de belleza

Este jueves, la organización de Miss Universo Viña del Mar dio a conocer a una nueva participante para su concurso de belleza.

A través de sus redes sociales se dio el anuncio de la candidatura de la ex Mundos Opuestos, Valentina Concha, quien buscará ser la representante de la ciudad de la Región de Valparaíso en el Miss Universo Chile.

Este concurso de belleza forma parte del proceso que buscará a la representante de Chile para la final mundial que se celebrará en San Juan, Puerto Rico.

El anuncio de Valentina Concha se llenó de mensajes de apoyo hacia la ex participante de Mundos Opuestos, reality donde fue uno de los participantes más destacados.

En dicho espacio se definió como una persona vanidosa, enamoradiza y extrovertida.