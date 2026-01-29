;

“490 días”: Hijo de trabajador fallecido en La Moneda pública carta criticando falta de respuesta por parte del Estado

“El 29 de enero se cumplirán 490 días sin respuesta para la familia de un gásfiter que perdió la vida al interior del Palacio de La Moneda”, se lee al comienzo del escrito.

Pablo Castillo

Fotos del frontis del Palacio de La Moneda.FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

Fotos del frontis del Palacio de La Moneda. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

Este jueves, Mauricio Morales Soto, hijo del gasfíter que falleció en La Moneda en 2024 tras una jornada laboral de 18 horas, publicó una carta donde manifiesta sus críticas a la respuesta que ha tenido el Estado desde que ocurriese la desgracia.

“490 días sin respuesta para la familia de un gasfíter que perdió la vida al interior del Palacio de La Moneda”. Así comienza el escrito del hijo de Hugo Morales Lobos, cuya muerte derivó en la apertura de una investigación penal y motivó el compromiso de un sumario administrativo para esclarecer lo ocurrido.

La crítica de Mauricio, públicada en El Mercurio, apunta a la no entrega de dicho sumario. “Más de un año y cuatro meses desde que se anunciara un sumario administrativo que, hasta hoy, no ha entregado conclusiones ni explicaciones públicas”, aseguró.

En su carta, Morales dirigió sus cuestionamientos a la Contraloría General de la República, a la que acusó de “mantener a la familia sin respuesta, pese a que el pasado 18 de diciembre de 2025 se solicitó formalmente una reunión mediante la Ley de Lobby, requerimiento que tampoco ha sido respondido”.

A la vez, sostuvo que “tratándose de un caso ocurrido en la sede del Poder Ejecutivo, el silencio institucional resulta difícil de comprender y aún más de justificar”, advirtiendo que “la prolongación de los plazos, la falta de información y la ausencia de diálogo no solo profundizan el dolor de una familia, sino que también ponen en entredicho el compromiso del Estado con la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto por la vida de los trabajadores”.

Finalmente, cerró remarcando que “la verdad y la justicia no deberían depender del paso del tiempo ni del desgaste de quienes esperan. Son un deber mínimo del Estado”, concluyó Morales.

