Pena en redes sociales: muere influencer que tenía casi 6 millones de seguidores en TikTok y ayudaba a los pobres

El mundo de las redes sociales está de luto. Shirley Raines, una reconocida activista y creadora de contenido de TikTok, murió a los 58 años en Las Vegas, Estados Unidos, según confirmaron fuentes oficiales y su propia organización benéfica.

Raines se hizo famosa a nivel mundial por su labor en Skid Row, un barrio de Los Ángeles con una de las mayores poblaciones de personas sin hogar. A través de su fundación, Beauty 2 The Streetz, entregaba comida, productos de higiene y mascarillas durante la pandemia por Covid.

“Esta pérdida es devastadora para todo el equipo de Beauty 2 The Streetz, las comunidades a las que servimos y las innumerables personas cuyas vidas cambiaron para siempre gracias al amor, la generosidad y el servicio desinteresado de la Sra. Shirley”, dice un comunicado difundido por su organización.

Según contó su hermana a TMZ, el cuerpo de Shirley fue encontrado en su casa de Nevada la noche del martes. La mujer estaba inconsciente junto a su cama y no se sospecha la intervención de terceros.

“A través de su incansable defensa, profunda compasión y compromiso inquebrantable, utilizó su poderosa plataforma mediática para amplificar las voces de quienes lo necesitan y para aportar dignidad, recursos y esperanza a algunas de las poblaciones más desfavorecidas”, la recordaron.