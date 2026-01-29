;

Pena en redes sociales: muere influencer que tenía casi 6 millones de seguidores en TikTok y ayudaba a los pobres

La mujer de 58 años fue encontrad sin vida en su casa en Nevada el martes de esta semana.

Javier Méndez

El mundo de las redes sociales está de luto. Shirley Raines, una reconocida activista y creadora de contenido de TikTok, murió a los 58 años en Las Vegas, Estados Unidos, según confirmaron fuentes oficiales y su propia organización benéfica.

Raines se hizo famosa a nivel mundial por su labor en Skid Row, un barrio de Los Ángeles con una de las mayores poblaciones de personas sin hogar. A través de su fundación, Beauty 2 The Streetz, entregaba comida, productos de higiene y mascarillas durante la pandemia por Covid.

Esta pérdida es devastadora para todo el equipo de Beauty 2 The Streetz, las comunidades a las que servimos y las innumerables personas cuyas vidas cambiaron para siempre gracias al amor, la generosidad y el servicio desinteresado de la Sra. Shirley”, dice un comunicado difundido por su organización.

Según contó su hermana a TMZ, el cuerpo de Shirley fue encontrado en su casa de Nevada la noche del martes. La mujer estaba inconsciente junto a su cama y no se sospecha la intervención de terceros.

“A través de su incansable defensa, profunda compasión y compromiso inquebrantable, utilizó su poderosa plataforma mediática para amplificar las voces de quienes lo necesitan y para aportar dignidad, recursos y esperanza a algunas de las poblaciones más desfavorecidas”, la recordaron.

Gilbert Flores

