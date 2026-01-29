;

La UdeC oficializa a su décimo refuerzo: llega desde Argentina y compartió selección con un ex Colo Colo

El “Campanil” presentó a Facundo Mater como su nueva incorporación para la temporada 2026.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Rodrigo Valle

Este fin de semana arranca la Liga de Primera 2026 y uno de los equipos que continúa reforzando su plantel en busca de cumplir sus objetivos es la Universidad de Concepción.

El campeón de la Primera B oficializó este jueves a su décima incorporación en el mercado de fichajes. Se trata de Facundo Mater, volante argentino-sirio de 27 años, quien llega proveniente de Barracas Central, club de la Primera División argentina.

¡Bienvenido al ÚNICO Campeón de Concepción, Facundo! Inició su carrera en Nueva Chicago y luego se incorporó a Argentinos Juniors. Posteriormente, tuvo pasos a préstamo por Almirante Brown y Barracas Central, equipo de la Primera División de Argentina. ¡Un orgullo tenerte con nosotros, Facundo! Mucho éxito en esta nueva etapa defendiendo nuestros colores”, escribieron desde la UdeC en su presentación en redes sociales.

