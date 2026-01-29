Hernán Larraín tras criticas por su rol en nombramiento de Vivanco a la Corte Suprema: “Es posible que haya cometido errores”

Durante este jueves, el exministro de Justicia Hernán Larraín se refirió al caso de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, investigada por distintos delitos de cohecho, luego de que su nombre fuera vinculado al proceso de selección que permitió su nombramiento.

Larraín explicó que “esta fue una propuesta que hizo la Corte Suprema en una quina, y que el presidente Sebastián Piñera, de la quina, la eligió”. Agregó que, en ese momento, “los antecedentes que se tuvieron a la vista, su trayectoria profesional y académica, la hacían perfectamente elegible, y así lo consideró también el Senado”.

En esa línea, sostuvo que “a la luz de esos antecedentes objetivos, se obró correctamente”, y subrayó que lo ocurrido con posterioridad “es materia de una investigación, y espero que los antecedentes se puedan sustanciar debidamente en los tribunales, y sobre eso no me voy a pronunciar”.

“Visto lo visto, fue un error, probablemente, ya con el tiempo y con lo que se ha mencionado ampliamente en la prensa. Lo que ocurre es que en los nombramientos uno lo hace según la historia y la trayectoria de las personas. Lo que puede ocurrir de cara al futuro ya es harina de otro costal , y por lo tanto siempre hay ese riesgo en cualquier nombramiento”, dijo.

Larraín añadió que durante su gestión le correspondió participar “en nombramientos de más de cuatro mil personas del sector judicial”, admitiendo que “es posible que haya cometido errores, es lo más probable, porque se hace un esfuerzo muy significativo”.

Finalmente, afirmó que estos casos refuerzan la necesidad de cambios estructurales: “hay que cambiar el sistema de nombramientos judiciales en Chile de una vez por todas. Hay que hacerlo objetivo, hay que sacar al poder político de los nombramientos”, planteando que estos procesos debieran quedar en manos de “organismos autónomos que garanticen objetividad, mérito y experiencia”.

A su juicio, lo ocurrido demuestra que “es la hora de revisar los nombramientos judiciales para hacer un gobierno judicial real y jueces que puedan tener independencia para juzgar”.