Cómo explorar Santiago durante el Día de los Patrimonios en Verano apoyado por el teléfono / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

El próximo sábado 31 de enero se realizará la primera versión del Día de los Patrimonios en Verano, jornada gratuita organizada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en conjunto con el Servicio Nacional del Patrimonio Cultura.

Esta iniciativa busca acercar a las personas a los museos, bibliotecas, archivos, cerros, playas y espacios comunitarios de las ciudades alrededor de nuestro país.

Para esta edición, Google se sumará a este panorama de fin de semana con sus diferentes herramientas como Maps, Lens y Gemini para así ayudar a disfrutar los lugares de la mejor manera.

Con Google Lens, por ejemplo, podrás utilizar la cámara de tu teléfono para poder identificar monumentos, objetos y artefactos patrimoniales en tiempo real.

Google Maps es más que un GPS: es una herramienta de planificación y navegación para explorar actividades culturales. Con esta plataforma se puede:

Crear un mapa de ruta patrimonial: con la aplicación se pueden guardar los lugares de interés -museos, puntos históricos, plazas- y organizarlos en listas personalizadas para recorrer.

La IA Gemini ayuda a planificar el viaje, con una guía personalizada. Ejemplo de prompt: “Quiero armar un recorrido a pie por el barrio de Lastarria, que dure aproximadamente una hora y me muestre murales icónicos y obras de arte callejeras. Me gustaría finalizar en un restaurante donde preparan comida típica chilena”.

La cartelera con actividades, horarios y requisitos de inscripción estarán disponibles la semana previa en diadelospatrimonios.cl