Cómo explorar Santiago durante el Día de los Patrimonios en Verano apoyado por el teléfono
Este 31 de enero se celebrará la primera versión veraniega de esta iniciativa cultural organizada por el Ministerio de Culturas.
El próximo sábado 31 de enero se realizará la primera versión del Día de los Patrimonios en Verano, jornada gratuita organizada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en conjunto con el Servicio Nacional del Patrimonio Cultura.
Esta iniciativa busca acercar a las personas a los museos, bibliotecas, archivos, cerros, playas y espacios comunitarios de las ciudades alrededor de nuestro país.
Para esta edición, Google se sumará a este panorama de fin de semana con sus diferentes herramientas como Maps, Lens y Gemini para así ayudar a disfrutar los lugares de la mejor manera.
Con Google Lens, por ejemplo, podrás utilizar la cámara de tu teléfono para poder identificar monumentos, objetos y artefactos patrimoniales en tiempo real.
Google Maps es más que un GPS: es una herramienta de planificación y navegación para explorar actividades culturales. Con esta plataforma se puede:
Crear un mapa de ruta patrimonial: con la aplicación se pueden guardar los lugares de interés -museos, puntos históricos, plazas- y organizarlos en listas personalizadas para recorrer.
La IA Gemini ayuda a planificar el viaje, con una guía personalizada. Ejemplo de prompt: “Quiero armar un recorrido a pie por el barrio de Lastarria, que dure aproximadamente una hora y me muestre murales icónicos y obras de arte callejeras. Me gustaría finalizar en un restaurante donde preparan comida típica chilena”.
La cartelera con actividades, horarios y requisitos de inscripción estarán disponibles la semana previa en diadelospatrimonios.cl
