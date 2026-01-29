Fiscalía revela que exministra de la Corte Suprema inventó un portonazo para no entregar su celular

En un nuevo y polémico vuelco en la investigación por tráfico de influencias que sacude al Poder Judicial, se reveló que la exministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, habría simulado el robo de su teléfono celular para evitar que este fuera periciado por el Ministerio Público.

La indagatoria, liderada por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, busca determinar la responsabilidad de la exmagistrada en delitos de prevaricación, tráfico de influencias y violación de secretos.

Según una investigación del medio Reportea, el incidente se remonta a fines de octubre de 2025, cuando la PDI citó a Letelier para la entrega voluntaria de sus equipos tecnológicos. Tras negarse en primera instancia, la exministra denunció ante Carabineros haber sido víctima de un asalto por parte de un sujeto en bicicleta al salir de su edificio.

Un informe de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) desmanteló la coartada: no hubo registros en cámaras de seguridad y el conserje del inmueble aseguró que Letelier jamás salió de su departamento ese día, detalla Agencia Uno.

Los hitos que gatillaron el allanamiento:

Activación sospechosa: La fiscalía detectó que el chip del celular presuntamente robado fue insertado y activado en un equipo a nombre de la hija de Letelier —actual ministra de la Corte de Apelaciones de Rancagua— apenas una hora después de la denuncia.

La fiscalía detectó que el chip del celular presuntamente robado fue insertado y activado en un equipo a nombre de la hija de Letelier —actual ministra de la Corte de Apelaciones de Rancagua— apenas una hora después de la denuncia. Diligencia intrusiva: Ante la evidencia de una simulación, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago autorizó el allanamiento del domicilio de la exmagistrada el pasado 14 de enero de 2026 , donde finalmente se incautaron los dispositivos.

Ante la evidencia de una simulación, el autorizó el allanamiento del domicilio de la exmagistrada el pasado , donde finalmente se incautaron los dispositivos. Origen del caso: La causa se desprende de las conversaciones del abogado Luis Hermosilla y se encuentra agrupada con la investigación que afecta al exministro Antonio Ulloa.

La situación judicial de Letelier se complica, ya que la simulación de un delito para ocultar evidencia podría sumar nuevos cargos a una investigación que ya compromete su probidad durante su paso por la cúpula judicial.