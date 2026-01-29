;

Fiscalía revela que exministra de la Corte Suprema inventó un portonazo para no entregar su celular

Una cámara inexistente y la declaración de un conserje echaron por tierra la versión de la exmagistrada María Teresa Letelier para entorpecer la investigación.

Mario Vergara

María Teresa Letelier | Captura de Facebook de Poder Judicial

María Teresa Letelier | Captura de Facebook de Poder Judicial

En un nuevo y polémico vuelco en la investigación por tráfico de influencias que sacude al Poder Judicial, se reveló que la exministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, habría simulado el robo de su teléfono celular para evitar que este fuera periciado por el Ministerio Público.

La indagatoria, liderada por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, busca determinar la responsabilidad de la exmagistrada en delitos de prevaricación, tráfico de influencias y violación de secretos.

Según una investigación del medio Reportea, el incidente se remonta a fines de octubre de 2025, cuando la PDI citó a Letelier para la entrega voluntaria de sus equipos tecnológicos. Tras negarse en primera instancia, la exministra denunció ante Carabineros haber sido víctima de un asalto por parte de un sujeto en bicicleta al salir de su edificio.

Revisa también:

ADN

Un informe de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) desmanteló la coartada: no hubo registros en cámaras de seguridad y el conserje del inmueble aseguró que Letelier jamás salió de su departamento ese día, detalla Agencia Uno.

Los hitos que gatillaron el allanamiento:

  • Activación sospechosa: La fiscalía detectó que el chip del celular presuntamente robado fue insertado y activado en un equipo a nombre de la hija de Letelier —actual ministra de la Corte de Apelaciones de Rancagua— apenas una hora después de la denuncia.
  • Diligencia intrusiva: Ante la evidencia de una simulación, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago autorizó el allanamiento del domicilio de la exmagistrada el pasado 14 de enero de 2026, donde finalmente se incautaron los dispositivos.
  • Origen del caso: La causa se desprende de las conversaciones del abogado Luis Hermosilla y se encuentra agrupada con la investigación que afecta al exministro Antonio Ulloa.

La situación judicial de Letelier se complica, ya que la simulación de un delito para ocultar evidencia podría sumar nuevos cargos a una investigación que ya compromete su probidad durante su paso por la cúpula judicial.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad