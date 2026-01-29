“Nunca pensé algo tan perverso”: revelan nuevos detalles del violento caso de Jeremías Monzón que sacude Argentina

Durante el último mes se ha estado hablando de uno de los casos más perturbadores y alarmantes de Argentina: el violento asesinato de Jeremías Monzón.

Se trata de un suceso que sacudió al país trasandino pero que también ha tenido repercusión a nivel internacional debido a la crudeza de los hechos.

La muerte del menor de 15 años fue planeada como una frívola trampa organizada por su exnovia de 16 años con ayuda de otros amigos cómplices, de 14.

De acuerdo a fuentes oficiales, los homicidas actuaron a modo de venganza luego de que Monzón supuestamente divulgara un video íntimo donde aparecían ellos.

Posteriormente, con el siniestro plan ya en marcha Jeremías desapareció el 18 de diciembre y fue hallado sin vida en un puente carretero que comunica Santa Fe con Santo Tomé el 22 de diciembre.

Y si bien los peritajes y videos que grabaron los propios asesinos (que incluso fueron publicados en internet) evidencian duros momentos de tortura antes de la ejecución, la cronología oficial da cuenta que la muerte habría ocurrido el mismo día en que desapareció.

Romina, madre de la víctima, relató con dolor el calvario vivido desde la desaparición: “Es terrible, nunca imaginé algo así”, expresó a medios locales. Asimismo, precisó que su hijo vivía bajo custodia compartida con sus abuelos, por lo que no notó su ausencia hasta pasadas las 21:00 hrs., siendo inusual para que no esté en casa.

“Uno muchas veces piensa que algo malo le puede pasar, pero nunca un nivel de tanta maldad, tan macabro, tan perverso”, lamentó entre lágrimas.

“Era tal el daño que le hicieron que no podíamos reconocerlo”, recordó sobre el proceso de identificación en la morgue, reconociendo que no fue hasta en el día del velorio que tuvo el golpe de realidad, asumiendo que el crimen se trataba de un hecho con consecuencias irreversibles.

Romina, madre de Jeremías Monzón. Ampliar

Días después, con el crimen tomando cada vez más relevancia incluso a nivel internacional, el video de las torturas y momento del asesinato comenzó a resonar con más fuerza en redes sociales.

En las imágenes, se ve a Monzón gritando de dolor mientras sus agresores lo golpean y apuñalan en distintas partes de su cuerpo, exigiéndole que pida disculpas por publicar el video íntimo y preguntándole su había más copias y dónde estaba su celular.

En el perturbador registro del crimen se aprecian momentos tan duros como la voz de la adolescente ordenando de forma tajante que acaben con su vida: “Mátalo”. Así como también puñaladas directas sin pensarlas, con la brutal torpeza de los menores: “¿Murió? (...) sigue vivo".

Posteriormente, mientras uno de los agresores afirma haber infligido una herida letal (“Ya está, lo maté, le di en el corazón”), los tres perpetradores ríen y cantan, revelando una frialdad aterradora.

Detenidos e investigación en curso

La menor de 16 años fue aprehendida el 23 de diciembre en un hogar asistencial denominado Casa de Juan Diego, ubicado en Santa Fe, donde se encontraba junto a su madre, quien también fue detenida como como presunta cómplice.

Los dos menores de 14 años no pudieron ser imputados como tal, pero fueron restituidos a sus familias y permanecen bajo supervisión de la Secretaría de Niñez de la provincia.

El caso continúa bajo escrutinio de las autoridades judiciales argentinas y ha reavivado el debate sobre la violencia juvenil, el ciberacoso y los delitos cometidos por menores en la región.