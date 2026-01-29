;

“Ahorra todo lo posible y ándate”: alemana quedó impactada al conocer el sueldo que le ofrecieron en un trabajo en Chile

“No pierdas tu tiempo, haz que te valoren, haz que te aprecien”, señaló la influencer.

Durante las últimas horas se viralizó un nuevo video en redes sociales que pone sobre la mesa un tema que pareciera estar normalizado a nivel país pero suele generar bastante ruido para los extranjeros.

Se trata de la remuneración que ofrecen en algunos trabajos, específicamente en lo que respecta al detalle del pago por hora, lo que toma mayor relevancia en horarios más reducidos.

Fue la influencer alemana Jules Belloth quien publicó un video transparentando una realidad que es mucho más común de lo que a veces se considera. Esto, luego de haber tenido una entrevista de trabajo donde habló del posible salario.

Acabo de salir de la entrevista de trabajo y sabes que no lo puedo creer”, comenzó diciendo en el post donde además aclara que tenía conocimiento de que en Chile no se gana lo mismo que en Alemania.

Los turnos de 8 horas me dijo $25.000 y, por alguna razón pensé: ‘$25.000 la hora, no es tan malo’; yo pensé que hubiera sido peor. Estaba sorprendida”, añadió contando parte de lo que fue un malentendido.

Pero todo se aclaró, de forma negativa, cuando le aclaran que ese monto correspondía al pago por turno. Fue ahí cuando se llevó una verdadera sorpresa y comenzó a reflexionar (y calcular) sobre la situación.

“Ahí mi cerebro alemán comenzó a calcular: 8 horas, $25.000 son 23€; ¡Son $3.000 la hora! (...) no puede ser", cuestionó.

Como parte final del mensaje, @julesbelloth hizo un llamado a todos los que piensan similar a ella para tomar una medida y poder emigrar a un destino donde se pueda ganar mejor.

Ahorra todo lo posible y ándate a hacer un working holiday. No pierdas tu tiempo, haz que te valoren, haz que te aprecien y, por último, que te paguen más que $3.000 la hora”, sentenció.

